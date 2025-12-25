ETV Bharat / state

अलीगढ़ में खेत में बंद खड़ी कार से दो युवकों की खून से लथपथ लाश मिलीं, गोली मारकर हत्या

ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना: एसपी ट्रैफिक प्रवीन कुमार ने बताया कि गुरुवार शाम करीब 5.30 बजे बरका चौकी क्षेत्र के अंतर्गत उदयपुर गांव के पास ग्रामीणों ने सरसों के खेत में एक संदिग्ध कार देखी. जब ग्रामीणों ने कार के भीतर झांक कर देखा, तो उसमें दो युवकों के शव दिखे. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.

अलीगढ़: खैर थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब उदयपुर गांव के बाहर सरसों के खेत के पास खड़ी एक कार से दो अज्ञात युवकों के शव बरामद किए गए. दोनों शव कार के भीतर खून से लथपथ मिले. माना जा रहा है कि दोनों की गोली मारकर हत्या की गयी थी.

एसएसपी नीरज जादौन मौके पर पहुंचे: सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन, पुलिस अधीक्षक यातायात प्रवीण कुमार, खैर क्षेत्राधिकारी वीके सिंह और थाना प्रभारी हरिवंश सिंह राठौड़ भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया और आसपास मौजूद ग्रामीणों से पूछताछ की. फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया.

मौके पर जांच करती पुलिस. (Photo Credit: ETV Bharat)

कार के शीशे तोड़कर दोनों शव निकाले गये: एसपी ट्रैफिक प्रवीन कुमार ने बताया कि कार के शीशे को तोड़कर दोनों शवों को बाहर निकाला गया. जांच में सामने आया कि दोनों युवकों को गोली मारी गई थी और कार अंदर से बंद थी. मृतकों की उम्र करीब 25-26 वर्ष बताई जा रही है. दोनों की शिनाख्त नहीं हो सकी है. पुलिस ने आसपास के गांवों में शवों की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन देर शाम तक कोई सफलता नहीं मिली.

मौके पर एसएसपी नीरज जादौन. (Photo Credit: ETV Bharat)

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस: पुलिस अधीक्षक यातायात प्रवीण कुमार ने बताया कि पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कार किसके नाम पर रजिस्टर्ड है और यहां कैसे पहुंची. सभी पहलुओं से जांच की जा रही है. हत्या के कारणों, मृतकों की पहचान और आरोपियों तक पहुंचने के लिए सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की भी जांच पुलिस की टीम कर रही है.

