अलीगढ़ डबल मर्डर; होटल संचालक और उसके दोस्त का कार में मिला शव, गोली मारकर हत्या की आशंका

अलीगढ़ : जिले में गुरुवार शाम खैर थाना क्षेत्र के उदयपुर गांव के पास कार में मिले दो अज्ञात शवों की पहचान हो गई है. शवों की पहचान खैरेश्वर हाईवे पर होटल संचालक बॉबी और उसके दोस्त मोहित के रूप में हुई है. पुलिस इस दोहरे हत्याकांड की जांच में जुट गई है.

एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि यह मामला दोहरे हत्याकांड का है. दोनों युवकों की गर्दन के पास चोट के निशान हैं, जो गोली लगने के हो सकते हैं. इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगी. प्रारंभिक तौर पर किसी आपसी विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है. घटना के खुलासे के लिए पुलिस की तीन टीमों का गठन कर दिया गया है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.

पुलिस के मुताबिक, थाना खैर क्षेत्र के उदयपुर गांव के पास एक कार लावारिस हालत में खड़ी मिली थी. कार के शीशे को प्लास्टिक की बोरी से ढका गया था और दरवाजे लॉक थे. शाम के समय जब ग्रामीणों की नजर कार पर पड़ी और उन्होंने पास जाकर देखा. भीतर खून से लथपथ दो शव दिखाई दिए. इसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई.