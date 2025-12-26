अलीगढ़ डबल मर्डर; होटल संचालक और उसके दोस्त का कार में मिला शव, गोली मारकर हत्या की आशंका
एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि खुलासे के लिए तीन टीमों का गठन किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 26, 2025 at 7:09 AM IST|
Updated : December 26, 2025 at 8:49 AM IST
अलीगढ़ : जिले में गुरुवार शाम खैर थाना क्षेत्र के उदयपुर गांव के पास कार में मिले दो अज्ञात शवों की पहचान हो गई है. शवों की पहचान खैरेश्वर हाईवे पर होटल संचालक बॉबी और उसके दोस्त मोहित के रूप में हुई है. पुलिस इस दोहरे हत्याकांड की जांच में जुट गई है.
एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि यह मामला दोहरे हत्याकांड का है. दोनों युवकों की गर्दन के पास चोट के निशान हैं, जो गोली लगने के हो सकते हैं. इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगी. प्रारंभिक तौर पर किसी आपसी विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है. घटना के खुलासे के लिए पुलिस की तीन टीमों का गठन कर दिया गया है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.
पुलिस के मुताबिक, थाना खैर क्षेत्र के उदयपुर गांव के पास एक कार लावारिस हालत में खड़ी मिली थी. कार के शीशे को प्लास्टिक की बोरी से ढका गया था और दरवाजे लॉक थे. शाम के समय जब ग्रामीणों की नजर कार पर पड़ी और उन्होंने पास जाकर देखा. भीतर खून से लथपथ दो शव दिखाई दिए. इसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई.
मौके पर पहुंची पुलिस ने कार का शीशा तोड़कर दरवाजा खोला और दोनों शवों को बाहर निकाला. एक शव ड्राइवर के बगल वाली सीट पर पड़ा था, जबकि दूसरा उसके पीछे वाली सीट पर मिला. दोनों के गले के पास गहरे चोट के निशान थे और काफी खून बह चुका था. शुरुआती जांच में दोनों को कम से कम दो-दो गोली मारे जाने की आशंका जताई जा रही है.
कार नंबर के आधार पर मृतकों की पहचान बन्ना देवी थाना क्षेत्र के गांव ताजपुर रसूलपुर निवासी बॉबी और मोहित के रूप में हुई. पुलिस जांच में सामने आया है कि बॉबी खैरेश्वर हाईवे पर ओयो होटल का संचालन करता था. वहीं, उसका पड़ोसी दोस्त मोहित एक कारखाने में काम करता था. बॉबी ने 24 दिसंबर की शाम गांव के ही जमील से यह कार किराये पर ली थी, इसके बाद अगली सुबह भी दोनों को गांव में देखा गया था. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि वारदात के समय कार में और कौन लोग मौजूद थे.
यह भी पढ़ें : अलीगढ़ में खेत में बंद खड़ी कार से दो युवकों की खून से लथपथ लाश मिलीं, गोली मारकर हत्या