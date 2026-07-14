ADA का बड़ा एक्शन; 84 बैंक्वेट हॉल व 10 फार्म हाउसों पर चालान, सात के ध्वस्तीकरण के आदेश
अधिशासी अभियंता आरके सिंह ने बताया कि बिना स्वीकृत मानचित्र प्रतिष्ठानों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 10:12 PM IST
अलीगढ़ : अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (ADA) ने जिले में बिना स्वीकृत मानचित्र और विकास प्राधिकरण की अनुमति के संचालित बैंक्वेट हॉल, फार्म हाउस तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है.
सूचना विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, अभियान के तहत 84 बैंक्वेट हॉल और 10 फार्म हाउसों का चिन्हांकन कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है. वहीं, गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर सात बैंक्वेट हॉल के ध्वस्तीकरण के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं.
एडीए के अनुसार, जनपद में लंबे समय से ऐसे कई बैंक्वेट हॉल और फार्म हाउस संचालित हो रहे थे, जहां निर्माण संबंधी नियमों का पालन नहीं किया गया था या आवश्यक स्वीकृतियां नहीं ली गई थीं. इसी के मद्देनजर विकास प्राधिकरण ने व्यापक जांच अभियान चलाकर ऐसे प्रतिष्ठानों को चिन्हित किया और नियमानुसार कार्रवाई शुरू की.
अधिशासी अभियंता आरके सिंह ने बताया कि बिना स्वीकृत मानचित्र एवं प्राधिकरण की अनुमति के संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है. जांच के दौरान चिन्हित सभी प्रतिष्ठानों पर नियमानुसार चालान किए गए हैं. जिन मामलों में गंभीर नियम उल्लंघन पाए गए, वहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के आदेश भी पारित किए गए हैं.
एडीए के उपाध्यक्ष कुलदीप मीना ने स्पष्ट किया कि अवैध निर्माण और नियमों के विपरीत संचालित प्रतिष्ठानों के खिलाफ भविष्य में भी अभियान लगातार जारी रहेगा. किसी भी स्तर पर अनियमितता मिलने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी.
उन्होंने कहा कि जनसुरक्षा प्राधिकरण की सर्वोच्च प्राथमिकता है. भवन निर्माण मानकों, अग्नि सुरक्षा और अन्य आवश्यक सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर नियमित निरीक्षण और प्रवर्तन कार्रवाई जारी रहेगी.
प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार, बुधवार को उन सात बैंक्वेट हॉलों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे, जिनके ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए गए हैं. इसके बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. एडीए की इस कार्रवाई से अवैध निर्माण और बिना अनुमति संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हड़कंप मच गया है.
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