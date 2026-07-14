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ADA का बड़ा एक्शन; 84 बैंक्वेट हॉल व 10 फार्म हाउसों पर चालान, सात के ध्वस्तीकरण के आदेश

अलीगढ़ : अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (ADA) ने जिले में बिना स्वीकृत मानचित्र और विकास प्राधिकरण की अनुमति के संचालित बैंक्वेट हॉल, फार्म हाउस तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है.

सूचना विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, अभियान के तहत 84 बैंक्वेट हॉल और 10 फार्म हाउसों का चिन्हांकन कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है. वहीं, गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर सात बैंक्वेट हॉल के ध्वस्तीकरण के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं.







एडीए के अनुसार, जनपद में लंबे समय से ऐसे कई बैंक्वेट हॉल और फार्म हाउस संचालित हो रहे थे, जहां निर्माण संबंधी नियमों का पालन नहीं किया गया था या आवश्यक स्वीकृतियां नहीं ली गई थीं. इसी के मद्देनजर विकास प्राधिकरण ने व्यापक जांच अभियान चलाकर ऐसे प्रतिष्ठानों को चिन्हित किया और नियमानुसार कार्रवाई शुरू की.

अधिशासी अभियंता आरके सिंह ने बताया कि बिना स्वीकृत मानचित्र एवं प्राधिकरण की अनुमति के संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है. जांच के दौरान चिन्हित सभी प्रतिष्ठानों पर नियमानुसार चालान किए गए हैं. जिन मामलों में गंभीर नियम उल्लंघन पाए गए, वहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के आदेश भी पारित किए गए हैं.



