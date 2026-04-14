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तारिक मंसूर ने कहा; "दारा शिकोह की नीति अपनाते तो नहीं होता मुगल साम्राज्य का पतन"

विश्व सभ्यता पर गहरा प्रभाव छोड़ा: तारिक मंसूर ने कहा कि दारा शिकोह भले ही सम्राट नहीं बन पाए, लेकिन उनकी विचारधारा ने विश्व सभ्यता पर गहरा प्रभाव छोड़ा. उन्होंने दारा शिकोह को एक बहुआयामी व्यक्तित्व वाला बताया, जो केवल एक मुगल राजकुमार या सैन्य अधिकारी ही नहीं थे. वे एक दार्शनिक, लेखक, कलाकार और कुशल आर्किटेक्ट भी थे, जिनकी रुचि ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में थी. दारा शिकोह ने संस्कृत में लिखे उपनिषदों का पर्शियन में अनुवाद करवाया, क्योंकि वे स्वयं भी संस्कृत भाषा के प्रकांड ज्ञाता थे.

बेगम सुल्तान जहां बिल्डिंग में हुए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में AMU के पूर्व कुलपति और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तारिक मंसूर शामिल हुए. उन्होंने दारा शिकोह की सोच को आज के समय में बेहद प्रासंगिक और समाज के लिए आवश्यक बताया.

अलीगढ़: अलीगढ़ में दारा शिकोह के जीवन दर्शन और उनकी वैचारिक विरासत पर आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में वक्ताओं ने उन्हें याद किया. उन्होंने दारा शिकोह को भारतीय सभ्यता के ऐसे सेतु के रूप में वर्णित किया, जिन्होंने विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के बीच संवाद स्थापित करने का प्रयास किया.

हिंदू धर्मग्रंथों का प्रसार हुआ: उनके इस महान कार्य के कारण उपनिषदों का ज्ञान पर्शियन के माध्यम से यूरोपीय भाषाओं तक आसानी से पहुंच सका. इससे हिंदू धार्मिक ग्रंथों का वैश्विक स्तर पर प्रसार संभव हुआ और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संस्कृति की पहचान बनी. तारिक मंसूर ने कहा कि यह कार्य भारतीय ज्ञान परंपरा को विश्व पटल पर स्थापित करने में एक मील का पत्थर साबित हुआ. कार्यक्रम में यह भी चर्चा हुई कि मुगल शासकों की यह समझ थी कि हिंदू बहुसंख्यक समाज को साथ लेकर ही शासन स्थिर रह सकता है.

मुगल साम्राज्य के पतन: तारिक मंसूर के अनुसार, बाद के शासकों ने जब इस नीति को नजरअंदाज किया तो मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ और अंततः उसका पतन हो गया. उन्होंने दारा शिकोह की सोच को सामुदायिक समरसता का प्रतीक बताया, जो सभी धर्मों के बीच समानताओं को खोजने पर जोर देते थे. इसी कार्यक्रम के दौरान डॉ. मोहम्मद फारुक खान की पुस्तक 'दारा शिकोह: जीवन दर्शन और रचनाएं' का विधिवत विमोचन भी किया गया. वक्ताओं ने दारा शिकोह की सहिष्णुता (टॉलरेंस) की नीति को आज के समाज के लिए पहले से कहीं अधिक जरूरी बताया.

महिला सशक्तिकरण पर ज़ोर: कार्यक्रम में यह निष्कर्ष निकाला गया कि हर धर्म और समुदाय को समान अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि यही दारा शिकोह की मूल सोच थी. अपने संबोधन के अंत में तारिक मंसूर ने महिला आरक्षण विधेयक पर भी अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणी साझा की. उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और सभी धर्मों की महिलाओं को प्रगति के समान अवसर मिलेंगे. उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से इस मुद्दे पर सहयोग की अपील की ताकि इसे संसद में सर्वसम्मति से पारित किया जा सके. इस अवसर पर बड़ी संख्या में शिक्षाविद, छात्र और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग उपस्थित रहे.

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