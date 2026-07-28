ETV Bharat / state

अलीगढ़ में फर्जी पैन कार्ड से लाखों की ज्वेलरी खरीदने वाला साइबर ठग गिरफ्तार, राजस्थान का आरोपी निकला शातिर अपराधी

अलीगढ़ : थाना सिविल लाइन और साइबर पुलिस की संयुक्त टीम ने फर्जी पैन कार्ड के जरिए तनिष्क शोरूम की अलग-अलग शाखाओं से लाखों रुपये की गोल्ड ज्वेलरी खरीदने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से कूटरचित पैन कार्ड, सोने-चांदी के आभूषण तथा नकदी बरामद हुई है. पुलिस के अनुसार आरोपी पर राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में भी साइबर ठगी और धोखाधड़ी के कई मुकदमे दर्ज हैं.





साइबर सेल प्रभारी पंकज मिश्रा के अनुसार रामघाट रोड स्थित तनिष्क शोरूम में एडमिनिस्ट्रेशन विभाग में कार्यरत वतन शर्मा ने थाना सिविल लाइन में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के अनुसार 22 जुलाई को मथुरा स्थित तनिष्क शोरूम के खाते में करीब पांच लाख रुपये की ऑनलाइन पेमेंट प्राप्त हुई थी. इसके कुछ समय बाद बैंक ने यह राशि साइबर फ्रॉड की शिकायत के चलते फ्रीज कर दी गई थी.

जांच में पता चला कि भुगतान करने वाले व्यक्ति ने भूदेव सिंह के नाम और फर्जी पैन कार्ड का इस्तेमाल किया था. 24 जुलाई को वही व्यक्ति अलीगढ़ स्थित तनिष्क शोरूम पहुंचा और करीब 4.95 लाख रुपये के आभूषण पसंद किए. उसने ऑनलाइन भुगतान भी कर दिया, लेकिन सामान अगले दिन लेने की बात कहकर चला गया. 25 जुलाई को वह दोबारा शोरूम पहुंचा और आभूषण लेकर चला गया. इस दौरान मथुरा और अलीगढ़ शाखा के सीसीटीवी फुटेज का मिलान किया गया तो दोनों जगह एक ही व्यक्ति के होने की पुष्टि हुई. इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई.



वादी की तहरीर के आधार पर 26 जुलाई को थाना सिविल लाइन में मुकदमा संख्या 403/2026 धारा 316(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया. विवेचना के दौरान थाना सिविल लाइन और साइबर पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. उसकी पहचान साबिर खान पुत्र कल्लू खान निवासी सैय्यद कॉलोनी, थाना एमआईए, जिला अलवर (राजस्थान) के रूप में हुई.

