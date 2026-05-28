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अलीगढ़ में घरेलू कलह का खूनी अंत: सब्जी विक्रेता को पत्नी ने सिर पर डंडा मारा; मौके पर मौत

अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र में घरेलू विवाद के दौरान पत्नी ने डंडा मार दिया. इससे सब्जी विक्रेता कंचन सिंह की मौत हो गई.

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घरेलू विवाद में चली गई जान, पोस्टमार्टम में खुली पोल, सिर की चोट और पसली टूटने से हुई मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 28, 2026 at 7:51 PM IST

3 Min Read
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अलीगढ़: अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र में घरेलू विवाद के दौरान पत्नी ने डंडा मार दिया, जिससे सब्जी विक्रेता की मौत हो गई. सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया.

नशे में करता था गाली-गलौज: शख्स की पहचान पला साहिबाबाद निवासी 45 वर्षीय कंचन सिंह के रूप में हुई है, जो होली चौक पर सब्जी की दुकान चलाता था. कंचन सिंह के परिवार में उसकी पत्नी और तीन बेटियां हैं जिनका वह पालन-पोषण करता था. पुलिस जांच के अनुसार कंचन सिंह शराब और अन्य तरह के नशे करने का बुरी तरह आदी था. बुधवार देर शाम भी वह अत्यधिक नशे की हालत में घर पहुंचा और पत्नी के साथ गाली-गलौज करने लगा.

दुकान तक पहुंचा विवाद: पत्नी के विरोध करने पर दोनों के बीच तीखी कहासुनी और विवाद शुरू हो गया. विवाद जब ज्यादा बढ़ गया तो पत्नी घर छोड़कर पास में स्थित अपनी दुकान पर चली गई. कुछ देर बाद कंचन सिंह भी आपा खोकर वहां पहुंच गया और पत्नी के साथ दोबारा मारपीट करने लगा. इसी दौरान गुस्से में आकर पत्नी ने दुकान के तिरपाल में लगा एक भारी डंडा निकाल लिया.

सिर पर डंडा लगते ही गिरा: अपने बचाव और गुस्से में पत्नी ने वह डंडा कंचन सिंह के सिर पर पूरी ताकत से मार दिया. आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत बीच-बचाव कर दोनों को शांत कराया और अलग किया. घटना के बाद कंचन सिंह वहां से कुछ दूरी पर जाकर सड़क के किनारे बैठ गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार थोड़ी देर बाद ही वह अचानक अचेत होकर सड़क पर गिर पड़ा.

पोस्टमार्टम में गंभीर चोटों की पुष्टि: कंचन सिंह को गिरता देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया और परिजन तत्काल उसे अस्पताल लेकर पहुंचे. अस्पताल में डॉक्टरों ने गहन जांच के बाद कंचन सिंह को मृत घोषित कर दिया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के सिर में गंभीर अंदरूनी चोट और पसली टूटने की पुष्टि हुई है. पुलिस का साफ कहना है कि डंडे की गंभीर चोट लगने के कारण ही सब्जी विक्रेता की जान गई है.

तहरीर मिलने पर होगी कार्रवाई: इस मामले में इंस्पेक्टर सासनी गेट राजवीर सिंह परमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह पूरा मामला घरेलू कलह का है. नशे की हालत में मारपीट के दौरान पत्नी द्वारा आत्मरक्षा या गुस्से में डंडा मारने की बात सामने आई है. हालांकि, फिलहाल मामले में किसी भी पक्ष की ओर से थाने में कोई आधिकारिक लिखित तहरीर नहीं दी गई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तहरीर मिलने के बाद मामले में आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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