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अलीगढ़ मंगल बाजार में प्रेमी युगल पर बरसे बेल्ट और लात घूंसे, तीन आरोपी गिरफ्तार

अलीगढ़ : बन्नादेवी थाना क्षेत्र में बुधवार शाम उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब मंगल बाजार घूमने आए एक प्रेमी युगल के साथ युवती के परिजनों ने सरेआम मारपीट कर दी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और मामले में तीन आरोपियों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है.





बताया गया, एक युवती अपने बॉयफ्रेंड के साथ मंगल बाजार आई थी. इसी दौरान युवती के परिवार के कुछ सदस्य मौके पर पहुंच गए. दोनों को साथ देखकर परिजन आक्रोशित हो उठे और युवक के साथ अभद्रता करते हुए उसकी बेल्टों से बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक को सड़क पर घेरकर पीटा गया. जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

युवती ने अपने साथी को बचाने का प्रयास किया तो उसके साथ भी मारपीट की गई. वायरल वीडियो में कुछ युवक बेल्ट से युवक को पीटते दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान युवती को भी धक्का-मुक्की और मारपीट का सामना करना पड़ रहा है. घटना के दौरान आसपास मौजूद लोगों में से किसी ने हस्तक्षेप करने का साहस नहीं किया.