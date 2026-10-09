अलीगढ़ में जेब में फटा iPhone: उपभोक्ता आयोग ने दिया नया फोन या रुपये वापस करने का आदेश, इलाज का खर्च देगी कंपनी
अलीगढ़ उपभोक्ता आयोग ने जेब में आईफोन फटने के मामले में प्रेमराज सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 3:38 PM IST
अलीगढ़: अलीगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में प्रेमराज सिंह बनाम एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मामले में उपभोक्ता के पक्ष में बड़ा फैसला आया है. वादी प्रेमराज सिंह की तरफ से अधिवक्ता चौधरी इफराहीम हुसैन ने आयोग के सामने मजबूती से पक्ष रखा. वादी ने 14 अगस्त 2020 को एक आईफोन खरीदा था. मोबाइल में जुलाई 2023 से ही काफी ज्यादा गर्म होने की समस्या आने लगी थी.
हाथ जला और शादी की यादें हुईं राख: शिकायत करने के बावजूद जब कंपनी ने कोई समाधान नहीं निकाला, तो 12 अगस्त 2023 को फोन अचानक जेब में ही फट गया. इस हादसे में प्रेमराज सिंह के हाथ और अंगूठे में गंभीर चोटें आईं, जिसके लिए उन्हें अस्पताल में इलाज कराना पड़ा. मोबाइल पूरी तरह जल जाने के कारण उसमें सुरक्षित शादी के बेहद खास फोटो और वीडियो भी हमेशा के लिए नष्ट हो गए. इस घटना से दुखी होकर पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और बाद में विधिक नोटिस भेजकर हर्जाना मांगा.
उपभोक्ता आयोग ने माना मोबाइल था दोषपूर्ण: मामले में अधिवक्ता चौधरी इफराहीम हुसैन ने दोषपूर्ण मोबाइल, फटने से हुई शारीरिक चोट, इलाज के खर्च और मानसिक प्रताड़ना का मुद्दा आयोग के सामने रखा. आयोग ने रिकॉर्ड पर मौजूद सभी कागजात और सबूतों पर विचार करने के बाद मोबाइल को पूरी तरह दोषपूर्ण माना. 01 अक्टूबर 2026 को पारित अपने निर्णय में आयोग ने उपभोक्ता को राहत प्रदान करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए. फैसले के मुताबिक कंपनी को 45 दिनों के भीतर आदेश का पालन करना होगा.
कंपनी को 45 दिनों में देना होगा पूरा हर्जाना: आयोग ने विपक्षी कंपनी को नया आईफोन देने या 29,500 रुपये 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही पीड़ित को इलाज के लिए 36,139 रुपये और कानूनी लड़ाई के खर्च के रूप में 5,000 रुपये देने के निर्देश दिए गए हैं. अधिवक्ता चौधरी इफराहीम हुसैन ने बताया कि यह फैसला उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण है. उन्होंने उपभोक्ताओं को सलाह दी कि वे किसी भी दोषपूर्ण सामान की रसीद, मेडिकल रिकॉर्ड और शिकायत के कागजात हमेशा संभालकर रखें.
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