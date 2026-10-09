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अलीगढ़ में जेब में फटा iPhone: उपभोक्ता आयोग ने दिया नया फोन या रुपये वापस करने का आदेश, इलाज का खर्च देगी कंपनी

मोबाइल फटने के मामले में कंपनी भरेगी 36 हजार रुपये इलाज का खर्च. ( Photo Credit: ETV Bharat )

अलीगढ़: अलीगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में प्रेमराज सिंह बनाम एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मामले में उपभोक्ता के पक्ष में बड़ा फैसला आया है. वादी प्रेमराज सिंह की तरफ से अधिवक्ता चौधरी इफराहीम हुसैन ने आयोग के सामने मजबूती से पक्ष रखा. वादी ने 14 अगस्त 2020 को एक आईफोन खरीदा था. मोबाइल में जुलाई 2023 से ही काफी ज्यादा गर्म होने की समस्या आने लगी थी.

हाथ जला और शादी की यादें हुईं राख: शिकायत करने के बावजूद जब कंपनी ने कोई समाधान नहीं निकाला, तो 12 अगस्त 2023 को फोन अचानक जेब में ही फट गया. इस हादसे में प्रेमराज सिंह के हाथ और अंगूठे में गंभीर चोटें आईं, जिसके लिए उन्हें अस्पताल में इलाज कराना पड़ा. मोबाइल पूरी तरह जल जाने के कारण उसमें सुरक्षित शादी के बेहद खास फोटो और वीडियो भी हमेशा के लिए नष्ट हो गए. इस घटना से दुखी होकर पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और बाद में विधिक नोटिस भेजकर हर्जाना मांगा.