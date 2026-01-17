अलीगढ़ में 1.5 करोड़ रुपये से बनेगा संविधान पार्क, महापौर और नगर आयुक्त ने किया शिलान्यास
भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन, संघर्ष और संविधान निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान की पहचान बनेगा.
अलीगढ़ : भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर को समर्पित शहर का पहला संविधान पार्क अब आकार लेने जा रहा है. लगभग 1.5 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस पार्क का शिलान्यास और भूमि पूजन शुक्रवार को महापौर प्रशांत सिंघल और नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने संयुक्त रूप से किया. यह पार्क न केवल सौंदर्य का केंद्र बनेगा, बल्कि संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को समझने का जीवंत माध्यम भी होगा.
नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि संविधान पार्क का उद्देश्य केवल पार्क बनाना नहीं है, बल्कि डॉ. भीमराव अंबेडकर के जीवन, संघर्ष और संविधान निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान को आम नागरिकों, खासकर युवाओं तक पहुंचाना है. नगर निगम का यह प्रयास अलीगढ़ को शैक्षणिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी समृद्ध करेगा. अम्बेडकर पार्क में भारत के संविधान की मिनी बुक को 3 डी मोल्डेड डिज़ाइन में स्थापित किया जाएगा. इसका उद्देश्य पार्क में आने वाला हर व्यक्ति संविधान के मूल्यों, अधिकारों और कर्तव्यों को सहज रूप से समझ सके.
नगर आयुक्त के मुताबिक संविधान पार्क की खास पहचान होगी सफेद सैंडस्टोन से निर्मित अशोक चक्र की भव्य कलात्मक प्रतिमा. साथ ही पार्क में एफआरपी यानी फाइबर रीइन्फोर्स्ड प्लास्टिक से बने म्यूरल्स लगाए जाएंगे. पार्क की सुंदरता और सुरक्षा के लिए आधुनिक और आकर्षक सजावटी लाइट्स व पोल्स लगाए जाएंगे. इसके अलावा पार्क के चारों ओर वॉकिंग पाथवे का निर्माण किया जाएगा.
महापौर प्रशांत सिंघल ने कहा कि यह परियोजना अलीगढ़ के लिए एक ऐतिहासिक पल है. यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की प्रेरणा और मार्गदर्शन से नगर निगम शहर विकास में नई परिभाषा गढ़ रहा है. आने वाले समय में संविधान पार्क अलीगढ़ की पहचान बनेगा और विकास की एक नई गाथा के रूप में जाना जाएगा. कार्यक्रम में पार्षद अनिल सेंगर, गुनीत मित्तल, मनोज कुमार, अपर नगर आयुक्त राकेश कुमार यादव सहित नगर निगम के अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.
