Conspiracy Exposed; कर्ज चुकाने से बचने के लिए कंपाउंडर ने खुद पर चलवाई थी गोली

अलीगढ़ : थाना क्वार्सी क्षेत्र में कंपाउंडर को गोली मारकर घायल करने की घटना का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सनसनीखेज खुलासा किया है. जांच में सामने आया कि कंपाउंडर ने कर्ज चुकाने से बचने के लिए खुद ही अपने दोस्त से पैर पर गोली चलवाई थी. इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और घटना में प्रयुक्त मोपेड भी बरामद की है.







क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय सर्वम सिंह ने बताया कि बीते 5 मार्च की रात करीब 9 बजे तालानगरी के पास बाइकसवार कंपाउंडर सोनू पर अज्ञात बदमाशों द्वारा फायरिंग की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घायल सोनू को अस्पताल भेजा था. सोनू के पैर में गोली लगी थी. सोनू की तहरीर के आधार पर थाना क्वार्सी में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई.



थाना क्वार्सी पुलिस और क्रिमिनल इंटेलीजेंस विंग की संयुक्त टीम घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का मिलान कराया तो कई अहम सुराग हाथ लगे. जांच में सामने आया कि कंपाउंडर सोनू ने करीब 40 लोगों से संविदा पर नौकरी लगवाने के नाम पर फॉर्म भरवाए थे. जब लोगों की नौकरी नहीं लगी तो उन्होंने सोनू से पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए. लगातार बढ़ते दबाव और घरवालों के सवालों से परेशान होकर सोनू ने साजिश के तहत खुद पर गोली चलवाई.