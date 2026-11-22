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अलीगढ़ में हर्ष फायरिंग; शादी के दौरान 14 साल के किशोर को लगी गोली, हालत गंभीर

अलीगढ़ में हर्ष फायरिंग. ( Photo Credit : ETV Bharat )

अलीगढ़ : अतरौली थाना क्षेत्र के वीर सिंह पुरा गांव में बारात चढ़त के दौरान हर्ष फायरिंग एक 14 वर्षीय किशोर की जिंदगी पर भारी पड़ गई है. गोली किशोर की गर्दन में गोली लगी है. गंभीर रूप से घायल किशोर को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है. वहीं घटना के बाद शादी वाले घर में चीख-पुकार और मातम का माहौल है.

जानकारी देते सीओ अतरौली अनिवेश कुमार सिंह. (Video Credit : ETV Bharat)



बताया गया कि ककेथल गांव के मजरा वीर सिंह पुरा निवासी नरेश की बेटी राधा की शादी शनिवार को थी. बारात गांव नोअरी भोजपुरी से आई थी. शनिवार रात बारातियों के नाश्ता करने के बाद बारात चढ़त की रस्म शुरू हुई. रात करीब 11:30 बजे बारात गौरी शंकर के मकान के पास से चढ़ना शुरू हुई. डीजे की धुन पर बाराती नाचते-गाते हुए आगे बढ़ रहे थे. इसी दौरान कुछ लोगों ने तमंचों से हर्ष फायरिंग शुरू कर दी.