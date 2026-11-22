अलीगढ़ में हर्ष फायरिंग; शादी के दौरान 14 साल के किशोर को लगी गोली, हालत गंभीर
अतरौली थाना क्षेत्र के वीर सिंह पुरा गांव में बारात चढ़त के दौरान हुई घटना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 1:20 PM IST
अलीगढ़ : अतरौली थाना क्षेत्र के वीर सिंह पुरा गांव में बारात चढ़त के दौरान हर्ष फायरिंग एक 14 वर्षीय किशोर की जिंदगी पर भारी पड़ गई है. गोली किशोर की गर्दन में गोली लगी है. गंभीर रूप से घायल किशोर को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है. वहीं घटना के बाद शादी वाले घर में चीख-पुकार और मातम का माहौल है.
बताया गया कि ककेथल गांव के मजरा वीर सिंह पुरा निवासी नरेश की बेटी राधा की शादी शनिवार को थी. बारात गांव नोअरी भोजपुरी से आई थी. शनिवार रात बारातियों के नाश्ता करने के बाद बारात चढ़त की रस्म शुरू हुई. रात करीब 11:30 बजे बारात गौरी शंकर के मकान के पास से चढ़ना शुरू हुई. डीजे की धुन पर बाराती नाचते-गाते हुए आगे बढ़ रहे थे. इसी दौरान कुछ लोगों ने तमंचों से हर्ष फायरिंग शुरू कर दी.
इसी दौरान बारात देख रहे 14 वर्षीय ललित की गर्दन में गोली लग गई. ललित दुल्हन पक्ष के परिवार के एक रिश्तेदार है. गोली लगते ही ललित खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा. परिजन आनन-फानन ललित को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे. वहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत देख मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया.
क्षेत्राधिकारी अतरौली अनिवेश कुमार सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि एक पक्ष की ओर से की गई हर्ष फायरिंग में दूसरे पक्ष के एक लड़के को गोली लगी है. घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हर्ष फायरिंग मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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