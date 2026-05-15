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पिथौरागढ़ में बीआरओ जवान की हत्या, पार्थिव शरीर देख बिलख पड़े परिजन, अंतिम विदाई में उमड़ा जन सैलाब

बताया जा रहा है कि पिथौरागढ़ जिले के धारचूला क्षेत्र में तवाघाट-सोबला रोड पर सीमा सड़क संगठन (BRO) के अंतर्गत ट्रिप कार्यालय का कार्य चल रहा था. सोमवार शाम ड्यूटी के दौरान ट्रिप चालक विजय सिंह और एक्सकेवेटर चालक चंद्रवीर सिंह के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और आरोपी विजय ने चंद्रवीर के पेट में चाकू घोंप दिया.

अलीगढ़ : गोंडा थाना क्षेत्र के गांव श्याममंडी में गुरुवार को उस समय मातम पसर गया, जब पिथौरागढ़ जिले के धारचूला क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना में जान गंवाने वाले बीआरओ जवान चंद्रवीर सिंह का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा. तिरंगे में लिपटे जवान के शव को देखते ही परिजन बिलख पड़े. वहीं पूरे गांववालों की आंखें नम हो गईं. अंतिम दर्शन के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. गांव में देशभक्ति गीतों और भारत माता की जय के नारों के बीच जवान को श्रद्धांजलि दी गई.

अंतिम विदाई में उमड़ा जन सैलाब (Photo Credit : ETV Bharat)

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. साथी कर्मचारियों ने आननफानन घायल चंद्रवीर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. कई घंटों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी विजय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

चंद्रवीर सिंह वर्ष 2009 से सीमा सड़क संगठन (BRO) में अपनी सेवाएं दे रहे थे. वह अपने परिवार के बड़े बेटे थे और एक सैनिक परिवार से संबंध रखते थे. उनके छोटे भाई विपिन चौधरी भारतीय नौसेना में कमांडो हैं. दूसरे भाई पवन चौधरी उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात हैं. इस घटना ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है.



चंद्रवीर अपने पीछे पत्नी अनीता देवी और तीन छोटे बच्चों को छोड़ गए हैं. उनकी बड़ी बेटी शिवानी 15 वर्ष की है, बेटा शिवम 12 वर्ष और सबसे छोटा बेटा छोटू 10 वर्ष का है. पिता की मौत की खबर के बाद बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है. पत्नी अनीता देवी बार-बार बेसुध हो रही थीं. गांव की महिलाएं उन्हें संभालने में लगी रहीं. गांव के लोगों ने बताया कि चंद्रवीर सिंह बेहद मिलनसार, शांत स्वभाव और जिम्मेदार व्यक्ति थे. उनके निधन की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक है.



गुरुवार शाम गांव श्याममंडी में सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया. अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण, रिश्तेदार और क्षेत्रीय लोग शामिल हुए. CO केएस कुंवर ने बताया कि आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, विधिक कार्रवाई जारी है.







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