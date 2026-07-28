Blind Murder Case Solved; 87 दिन बाद दो आरोपी गिरफ्तार, पढ़ें-5 साल के प्रेम संबंध के खौफनाक अंजाम की दास्तां
अलीगढ़ में हरदुआगंज थाना क्षेत्र में मिली थी अज्ञात युवक की लाश. पति और नए प्रेमी संग मिलकर युवती ने वारदात अंजाम दी थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 8:01 AM IST|
Updated : July 28, 2026 at 8:06 AM IST
अलीगढ़ : बीती 2 मई को हरदुआगंज थाना क्षेत्र स्थित माछुआ नहर पुल के पास मिले अज्ञात युवक के शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. करीब तीन महीने से पुलिस के लिए चुनौती बने ब्लाइंड मर्डर केस का हरदुआगंज और जवां थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से सनसनीखेज खुलासा किया है. इस मामले में पुलिस ने एक महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है. हालांकि एक आरोपी अभी फरार है.
बता दें, 2 मई को माछुआ नहर पुल के पास एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ था. शव पर गंभीर चोटों के निशान मिलने के बाद हरदुआगंज थाने में अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था. शव की पहचान कराने के लिए पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद फोटो और पंपलेट तैयार कर डीसीआरबी, सोशल मीडिया और आसपास के जनपदों में प्रसारित किए. लंबी जांच और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मृतक की पहचान खैर थाना क्षेत्र के गांव सहरोई निवासी अमित पुत्र स्व. कमल सिंह के रूप में हुई थी. हत्या के पीछे प्रेम संबंध, बेवफाई और रिश्तों का उलझा हुआ जाल सामने आया.
हरदुआगंज और जवां थाना पुलिस टीम ने संयुक्त जांच, कॉल डिटेल, तकनीकी साक्ष्य और अन्य सुरागों के आधार पर एक महिला कल्पना और उसके प्रेमी लोकेश और महिला के पति संजू की भूमिका मिली. इसके बाद हरदुआगंज क्षेत्र से बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के महाराजपुर निवासी लोकेश और जवां थाना क्षेत्र के रामपुर निवासी कल्पना को गिरफ्तार किया गया. उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लोहे की फूंकनी, लोहे का कड़ा तथा घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद की गई.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन ने बताया कि पूछताछ में कल्पना ने बताया कि उसका अमित के साथ करीब पांच वर्षों से प्रेम संबंध था. कुछ महीने पहले उसकी दोस्ती लोकेश से हो गई. उसने अपने पति संजू की भी लोकेश से पहचान करा दी थी. इसी दौरान वह अमित से पीछा छुड़ाना चाहती थी. उसे रास्ते से हटाने की योजना के मुताबिक 30 अप्रैल की रात अमित के घर आने से पहले उसने लोकेश को भी बुला लिया. इसके बाद पति संजू और प्रेमी लोकेश के साथ मिलकर लोहे की फूंकनी और लोहे के कड़े से अमित पर हमला कर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद शव को कासिमपुर नहर में फेंक दिया. जहां से शव बहते हुए माछुआ नहर पुल के पास पहुंच गया था.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामला पूरी तरह ब्लाइंड मर्डर था. पुलिस टीम ने वैज्ञानिक तरीके से जांच करते हुए तकनीकी साक्ष्य, फील्ड इनपुट और अन्य प्रमाण जुटाए. सोशल मीडिया और विभिन्न जनपदों से इनपुट के बाद मृतक की पहचान संभव हो सकी. इसके बाद घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस टीम आरोपियों तक पहुंच गई. मामले में आरोपी महिला कल्पना और उसके प्रेमी लोकेश को गिरफ्तार कर लिया गया है. महिला का पति संजू अभी फरार है. जिसकी तलाश में पुलिस टीम लगी हुई है.
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