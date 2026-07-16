अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम का विवादित बयान, बोले- "गोल टोपी-लंबी दाढ़ी वाले फर्जी अकाउंट बनाकर हिंदुओं को लड़ाते हैं"

अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम का विवादित बयान, बोले- "गोल टोपी-लंबी दाढ़ी वाले फर्जी अकाउंट बनाकर हिंदुओं को लड़ाते हैं"
अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम ने आरोप लगाया कि कुछ लोग फर्जी आईडी बनाकर जातियों के नाम पर समाज में नफरत फैला रहे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 16, 2026 at 9:43 PM IST
अलीगढ़: अलीगढ़ से भाजपा सांसद सतीश गौतम ने एक बार फिर अपने एक बयान को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस छेड़ दी है. गुरुवार को खैर नगर पालिका परिषद के मुख्य गेट के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट संचालित करने का आरोप लगाते हुए समुदाय विशेष पर निशाना साधा.
उनके बयान का एक वीडियो सामने आने के बाद यह पूरे क्षेत्र में गहरी चर्चा का विषय बन गया है. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद सतीश गौतम ने कहा कि 'गोल टोपी और लंबी दाढ़ी वाले लोग सोशल मीडिया पर फर्जी फेसबुक और ट्विटर (X) अकाउंट बनाकर हिंदुओं को आपस में लड़ाने का काम करते हैं.'
फर्जी प्रोफाइल से भड़काने का आरोप: उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि ऐसे लोग ठाकुर, पंडित, जाट और अन्य जातियों के नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाकर भड़काऊ पोस्ट साझा करते हैं, जिससे अलग-अलग जातियों के बीच विवाद पैदा होता है. सांसद ने कहा कि फर्जी अकाउंट के जरिए एक जाति के नाम से दूसरी जाति के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती हैं. इससे समाज में भ्रम और आपसी तनाव की स्थिति बनती है. उन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली हर जानकारी को बिना सत्यापन के साझा न करें.
सोशल मीडिया के सही इस्तेमाल की सलाह: किसी भी पोस्ट, फोटो या संदेश की पहले अच्छे से जांच-पड़ताल करें और उसके बाद ही उस पर विश्वास करें. अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया आज एक प्रभावशाली माध्यम है और लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम तथा एक्स जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करें, लेकिन सतर्क रहें. उन्होंने कहा कि कुछ लोग हिंदू समाज को जातियों के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं. उनका कहना था कि हमारी सबसे बड़ी जाति हिंदू है.
एकजुट रहने की अपील और राजनीतिक हलचल: सबसे पहले हम हिंदू हैं और हमें जातियों में बंटने के बजाय हमेशा एकजुट रहना चाहिए. सांसद ने लोगों से आग्रह किया कि सोशल मीडिया पर किसी भी भड़काऊ या संदिग्ध सामग्री को आंख बंद करके आगे न बढ़ाएं. उन्होंने कहा कि फर्जी आईडी से साझा किए जाने वाले संदेशों का मुख्य उद्देश्य समाज में विभाजन पैदा करना हो सकता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जिम्मेदारी के साथ सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहिए. सांसद सतीश गौतम का यह बयान अब राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है. विपक्षी दल इस बयान को लेकर भाजपा पर निशाना साध सकते हैं, जबकि समर्थक इसे सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी सूचनाओं के प्रति लोगों को सतर्क करने की अपील बता रहे हैं.
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