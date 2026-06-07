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यूपी में एनकाउंटर पर भाजपा विधायक का बयान; बोले- 5 दिन में ऊपर पहुंचा दिया

अलीगढ़; कुशवाह समाज एवं सर्व समाज के अभिनंदन समारोह में पहुंचे भाजपा विधायक अनिल पाराशर. ( Photo Credit : ETV Bharat )

अलीगढ़ : कोल विधानसभा क्षेत्र के मडराक गांव में आयोजित कुशवाह समाज एवं सर्व समाज के अभिनंदन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भाजपा विधायक अनिल पाराशर ने यूपी में एनकाउंटर को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है. कार्यक्रम के दौरान भाजपा विधायक ने हाल ही में हुई पुलिस मुठभेड़ का उल्लेख किया और कहा कि महिलाओं के कुंडल लूटने वाले बदमाशों को पांच दिन के भीतर पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया और उन्हें ऊपर पहुंचा दिया'. इस दौरान उन्होंने यूपी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाईं. इसके अलावा मडराक मंडल की नई कार्यकारिणी तथा नगर पंचायत के नामित सभासदों का स्वागत किया गया.

अलीगढ़; कुशवाह समाज एवं सर्व समाज के अभिनंदन समारोह में पहुंचे भाजपा विधायक अनिल पाराशर. (Photo Credit : ETV Bharat)

समारोह के दौरान भाजपा विधायक ने कहा कि पहले लोगों ने शायद ही कभी देखा होगा कि चोरी, लूट और डकैती जैसे अपराधों में शामिल बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती हो. हाल ही में हुई एक घटना में शामिल बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया. प्रदेश में अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार की नीति पूरी तरह स्पष्ट है और कानून तोड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. विधायक के इस बयान को लेकर कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच काफी चर्चा रही.