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अलीगढ़ में 33 लाख का बायोगैस प्लांट फुस्स; पाइपलाइन पूरी पर तीन साल बाद भी नहीं जल रहा एक भी चूल्हा

शोपीश साबित हो रहा नगला ओगर गांव में बना बायोगैस प्लांट. ( Photo Credit : ETV Bharat )