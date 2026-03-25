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अलीगढ़ में 33 लाख का बायोगैस प्लांट फुस्स; पाइपलाइन पूरी पर तीन साल बाद भी नहीं जल रहा एक भी चूल्हा

गभाना क्षेत्र के नगला ओगर गांव में बने बायोगैस प्लांट से 800 घरों और स्कूल को सस्ती गैस मिलनी थी.

नगला ओगर गांव में बना बायोगैस प्लांट.
शोपीश साबित हो रहा नगला ओगर गांव में बना बायोगैस प्लांट. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 12:09 PM IST

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अलीगढ़ : ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शुरू की गई बायोगैस योजना पहले चरण में ही दम तोड़ती नजर आ रही है. कागजों पर विकास के बड़े बड़े दावों की जमीन पर हकीकत फुस्स है. बायोगैस प्लांट की योजना के विफलता का जीता जागता उदाहरण गभाना क्षेत्र का नगला ओगर गांव का बायोगैस प्लांट है. 33 लाख रुपये की लागत से बने इस गैस प्लांट से 800 घरों तक सस्ती गैस पहुंचाने का सपना देखा गया था. साथ ही मिड डे मील के लिए स्कूल तक पाइपलाइन भी डाली गई, लेकिन प्रेशन न आने से चूल्हे नहीं जले. देखिए ईटीवी भारत की खास रिपोर्ट...

अलीगढ़ में बनी बायोगैस प्लांट साबित हो रहा सफेद हाथी. (Video Credit : ETV Bharat)


ओगर गांव के गौशाला परिसर में 170 घन मीटर क्षमता वाला बायोगैस प्लांट करीब 33 लाख रुपये की लागत से तैयार किया गया है. प्रोजेक्ट के तहत करीब 800 घरों तक पाइपलाइन के जरिए गैस पहुंचाने की योजना थी. दावा किया गया था कि प्लांट से हर महीने करीब 11 हजार गैस सिलिंडर भरे जा सकते हैं. इससे आसपास के कई गांवों की गैस की जरूरत पूरी हो जाएगी, लेकिन फिलिंग मशीन और कंप्रेसर का तालमेल नहीं बनाया जा सका. नतीजतन गैस सिलिंडर भरने की कोई व्यवस्था ही नहीं हो पाई है. ऐसे में यह प्लांट "सफेद हाथी" साबित हो रहा है.

फिलिंग यूनिट न होने से बेकार जा रही गैस, खाद से कुछ फायदा : प्लांट से निकलने वाली बायोस्लरी (जैविक खाद) का उपयोग किसान कर रहे हैं. गांव के लोग इसे खेतों में ले जाते हैं, जिससे उन्हें कुछ फायदा हो रहा है. हालांकि योजना का मुख्य उद्देश्य यह नहीं था. मुख्य मकसद सस्ती गैस उपलब्ध कराना था. गोबर खरीद के जरिए किसानों को आय देना और गांव को आत्मनिर्भर बनाना. ये तीनों लक्ष्य आज भी अधूरे हैं. योजना के तहत किसानों से दो रुपये प्रति किलो गोबर खरीदने का मॉडल भी था. जिससे ग्रामीणों की आमदनी भी होती, लेकिन गैस प्लांट शुरू न होने से यह आर्थिक मॉडल भी ठप हो गया.

बायोगैस प्लांट ऑपरेटर नागेश बताते हैं कि इस गैस का इस्तेमाल गौशाला के अंदर ही हो रहा है. हम लोग किसी तरह गैस पर खाना बनाते हैं, चाय बनाते हैं, दूध गर्म करते हैं. गौशाला के कर्मचारी गैस का सीमित उपयोग कर रहे हैं. ऐसे में प्लांट पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहा है. सरकारी स्कूल के हेडमास्टर लखपत सिंह का कहना है कि पाइपलाइन डाली गई है, लेकिन गैस में प्रेशर नहीं है. इससे मिड डे मील बनवाने में कोई उपयोग नहीं हो रहा है. फिलवक्त स्कूल में हर महीने करीब चार एलपीजी सिलिंडर खर्च होते हैं. जबकि बायोगैस सुविधा काफी सस्ती साबित होती. बहरहाल तीन साल में एक दिन भी बायोगैस से खाना नहीं बन पाया. स्कूल के किचन में लगी पाइपलाइन केवल शोपीश है.





ओगर गांव के प्रधान बनी सिंह बताते हैं कि पाइपलाइन बहुत चौड़ी डाली गई है. जिससे गैस का प्रेशर नहीं बन पाया. अगर पाइपलाइन पतली होती तो शायद गैस की सुविधा मिलती. हालांकि प्लांट की देखरेख भी ठीक से नहीं हो पा रही है. गोबर की गुणवत्ता भी बड़ी समस्या है. गौशाल से आने वाले गोबर में मिट्टी-कंकड़ की अधिकता रहती है. गैस सही न होने का यह भी एक कारण हो सकता है. हालांकि इतने बड़े प्रोजेक्ट में बेसिक तकनीकी बातों का ध्यान नहीं रखा गया. लिहाजा लाखों खर्च के बावजूद जनता को इसका लाभ नहीं मिल रहा है.




जिला पंचायती राज अधिकारी यतेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि पाइपलाइन में प्रेशर की समस्या और तकनीकी खामियों की जानकारी मिली है. इस योजना को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए तकनीकी टीम से सर्वे कराया जा रहा है. फिलहल गैस का उपयोग गौशाला में हो रहा है. हालांकि स्कूल तक गैस सप्लाई तकनीकी खामी के कारण शुरू नहीं हो सकी है. इस समस्या को गंभीरता से लिया गया है. कार्यदायी संस्था के साथ मिलकर इसे ठीक कराया जाएगा. गैस प्लांट के लिए जरूरी उपकरण उपलब्ध कराने की भी प्रक्रिया जारी है. जल्द ही कमियों को दूर करके गैस आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाएगी.

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