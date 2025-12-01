ETV Bharat / state

अलीगढ़ में बीफ कोरमा पर हंगामा; निकाह समारोह में भिड़े भाजपा कार्यकर्ता और बसपा नेता, मारपीट, 3 हिरासत में

वीडियो बनाने पर जताई आपत्ति : आकाश और गौरव ने बताया कि बोर्ड देखकर उन्हें शक हुआ कि कार्यक्रम में बीफ परोसा जा रहा है. उन्होंने इसकी जानकारी भाजपा कार्यकर्ताओं को दी. देखते ही देखते भाजपा युवा नेता सहित कई लोग मौके पर पहुंच गए. आरोप है कि इस दौरान वीडियो बनाने पर भी गर्मा-गर्मी बढ़ गई और मारपीट भी हुई. मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद थाना सिविल लाइंस की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराने की कोशिश की.

मामला सिविल लाइंस थाना क्षेत्र का है, जहां धोहर्रा के एक युवक और जीवनगढ़ की युवती के निकाह के बाद भोजन व्यवस्था की गई. खाने के स्टॉल पर मीट ग्रेवी वाले डोंगे के पास बीफ कोरमा लिखा हुआ बोर्ड लगा मिला. जिसे देखकर जवां नगर पंचायत अध्यक्ष के बेटे आकाश और उनके साथी गौरव कुमार ने आपत्ति जताई. इसके बाद स्थिति बिगड़ने लगी और कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच कहासुनी शुरू हो गई.

अलीगढ़ : बीफ कोरमा पर निकाह समारोह में हंगामा हो गया. भाजपा कार्यकर्ता और बसपा नेता आपस में भिड़ गए. मारपीट भी हुई. रविवार देर रात निकाह के बाद दावत-ए-वलीमा में बीफ कोरमा के मेनू बोर्ड लगाने पर यह हंगामा हुआ. पुलिस मामले की जांच कर रही है. तीन लोगों को हिरासत में भी लिया गया है.

अमित कुमार, शिकायत कर्ता (Video Credit; ANI)

मौके पर पहुंचे BSP-BJP नेताओं के बीच मारपीट : हंगामा बढ़ने की जानकारी मिलने पर क्षेत्राधिकारी तृतीय सर्वम सिंह भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने दोनों पक्षों को थाने बुलाकर पूछताछ की. भाजपा युवा नेताओं की ओर से मीट की जांच और कथित मारपीट पर कार्रवाई की मांग करने को कहा. वहीं दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी के नेता सलमान शाहिद भी गेस्ट हाउस पहुंचे, जिसके बाद माहौल और गर्म हो गया. पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग-अलग बैठाकर समझाने की कोशिश की.

3 लोग हिरासत में, पुलिस कर रही पूछताछ: सीओ सर्वम सिंह ने बताया कि आकाश और गौरव की ओर से लिखित तहरीर मिली है, जिसके आधार पर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस ने कार्यक्रम में भोजन की व्यवस्था संभाल रहे कैटर्स और 2 अन्य लोगों समेत 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है. प्रारंभिक पूछताछ में कैटरिंग संचालक ने बताया कि गलती से बीफ कोरमा का बोर्ड लग गया था, जबकि मीट बीफ नहीं था. उसने कहा कि असली बोर्ड किसी अन्य कार्यक्रम से आया था और कर्मचारियों ने इसे ध्यान दिए बिना रख दिया.



मौके पर पहुंची FSDA की टीम: बता दें घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसडीए (फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन) की टीम भी पहुंची. भोजन के सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए भेजा. अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि कार्यक्रम में किस प्रकार का मांस परोसा गया था. वहीं पुलिस का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और दोनों पक्षों से बातचीत की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.



