अलीगढ़ में हैवानियत; सब्जी लेने निकली किशोरी को अगवा करके Gang Rape, दोनों आरोपी गिरफ्तार
छर्रा थाना क्षेत्र की घटना. आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपियों को पकड़कर की जमकर धुनाई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 12, 2026 at 2:04 PM IST
अलीगढ़ : छर्रा थाना क्षेत्र में दो हैवानों ने इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दिया है. आरोपियों ने घर से गांव में सब्जी लेने निकली किशोरी को अगवा कर लिया. इसके बाद करीब चार किलोमीटर दूर के एक सुनसान मकान में ले गए और किशोरी को जबरन शराब पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म किया. पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को घेर कर पकड़ लिया. इसी दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपियों को खूब पिटाई भी की.
बताया गया, छर्रा थाना क्षेत्र की रहने वाली अल्पसंख्यक समुदाय की किशोरी घर से सब्जी लेने के लिए निकली थी. इसी दौरान रास्ते में गांव के ही दो दबंग युवकों ने अगवा कर लिया. आरोपी किशोरी को करीब 4 किलोमीटर दूर सुनसान मकान में ले गए. वहां दोनों दरिंदों ने किशोरी को शराब जबरन पिलाई और घर की दूसरी मंजिल पर ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया. आरोपियों की क्रूरता से किशोरी बेसुध हो गई. इसी बीच गांव के ही किसी व्यक्ति को जब हैवानियत की भनक लगी तो पुलिस को सूचना दी. पुलिस के आने की खबर मिलने आरोपियों ने भागने का प्रयास किया. एक आरोपी मकान की दूसरी मंजिल से पहली मंजिल पर कूद गया, जिससे वह घायल हो गया. इसके बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने उसे पकड़ा लिया और जमकर पिटाई कर दी.
सीओ अविनेश कुमार ने बताया कि घटना के बाबत 112 के माध्यम से सूचना मिली थी. सूचना पर थाना प्रभारी छर्रा अंकित सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे. घटनास्थल से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपियों की बर्बरता से बेसुध किशोरी को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है. दोनों आरोपियों किशन गोपाल पुत्र राजपाल उर्फ राजू) और संजू पुत्र विजयपाल के खिलाफ BNS की धारा 70 (2) (गैंगरेप), 87, 110, 123 और 5g/6 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है.