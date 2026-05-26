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पेट्रोल पंप पर रीफिलिंग के दौरान लगी भीषण आग; बाइक की चिंगारी से भड़की लपटें, बड़ा हादसा टला

ऐसे में अचानक आग लगने की इस खतरनाक घटना ने कुछ देर के लिए पूरे मसूदाबाद इलाके में दहशत और खौफ का माहौल पैदा कर दिया. हालांकि, वहां मौजूद जांबाज कर्मचारियों की सूझबूझ और दमकल विभाग की त्वरित तत्परता से एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया.

अलीगढ़: अलीगढ़ के थाना बन्नादेवी क्षेत्र स्थित मसूदाबाद चौराहा इलाके में मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब कृष्णा एचपी पेट्रोल पंप पर अचानक भीषण आग भड़क उठी. घटना के वक्त पेट्रोल पंप परिसर के भीतर तेल से पूरी तरह लबालब भरा एक टैंकर खड़ा था और उसमें से पेट्रोल को सुरक्षित टैंक में खाली किया जा रहा था.

बाइक की चिंगारी और गर्मी बनी आग की वजह: स्थानीय पुलिस क्षेत्राधिकारी धनंजय कुमार ने मीडिया को बताया कि पेट्रोल पंप पर टैंकर से तेल रीफिलिंग का मुख्य काम चल रहा था. इसी दौरान वहां तेल डलवाने आए एक अज्ञात युवक ने अचानक अपनी मोटरसाइकिल को स्टार्ट किया. बताया जा रहा है कि बाइक स्टार्ट करते समय साइलेंसर से निकली छोटी सी चिंगारी और अत्यधिक भीषण गर्मी के चलते आसपास फैली पेट्रोलियम गैस ने तुरंत आग पकड़ ली. देखते ही देखते आग की ऊंची लपटें हवा में उठने लगीं और चारों तरफ काले धुएं का गुबार तेजी से फैल गया.

कर्मचारियों ने सूझबूझ से संभाला मोर्चा: पेट्रोल पंप पर आग लगते ही कर्मचारियों और वहां मौजूद आम उपभोक्ताओं में अपनी जान बचाने के लिए भगदड़ जैसे बदतर हालात बन गए थे. स्थिति की भयावहता और गंभीरता को भांपते हुए पेट्रोल पंप के सीनियर कर्मचारियों ने तुरंत मोर्चा संभाला और लोगों को सुरक्षित दूरी पर हटाया. मौके पर मौजूद अग्निशमन यंत्रों, बालू की बाल्टियों और समरसेबल के पानी की मदद से शुरुआती स्तर पर आग पर काबू पाने का भरसक प्रयास किया गया. इसी बीच घटना की सटीक सूचना मिलते ही थाना बन्नादेवी पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं.

समय पर काबू पाने से टला बड़ा विस्फोट: फायर ब्रिगेड के जांबाज कर्मियों ने बिना वक्त गंवाए तेजी से राहत और बचाव कार्य शुरू किया और कुछ ही मिनटों में आग को पूरी तरह से बुझा दिया. घटना के दौरान पेट्रोल पंप परिसर में तेल से भरा टैंकर खड़ा होने के कारण एक बड़े विस्फोट का खतरा लगातार मंडरा रहा था. स्थानीय चश्मदीद लोगों का कहना है कि यदि आग समय रहते नियंत्रित नहीं होती तो बड़ा विस्फोट हो सकता था और आसपास की दुकानें इसकी चपेट में आ सकती थीं. पुलिस क्षेत्राधिकारी धनंजय कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में बाइक की चिंगारी से आग लगने की बात सामने आ रही है, हालांकि सही कारणों की विस्तृत जांच जारी है.

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