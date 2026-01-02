ETV Bharat / state

प्रेमिका से मिलने पाकिस्तान पहुंचे 'बादल' ने कबूल किया इस्लाम, जानिए अब क्यों भारत नहीं लौटना चाहता?

अलीगढ़: ऑनलाइन दोस्ती के बाद प्यार में पड़कर सीमा पार पाकिस्तान पहुंचे अलीगढ़ के बादल बाबू की कहानी एक बार फिर चर्चा में है. बादल बाबू को लेकर अब नया अपडेट उनके पाकिस्तानी वकील ने परिजनों को दी है, जो हैरानी वाली है. सजा पूरी होने के बाद भी जेल में बंद बादल अब भारत नहीं लौटना चाहता है और वह इस्लाम धर्म कबूल लिया है.

एक साल की सजा पूरीः दरअसल, अलीगढ़ के बरला थाना क्षेत्र के गांव खिटकरी निवासी बादल बाबू ऑनलाइन प्रेमिका से मिलने अवैध रूप से पाकिस्तान पहुंच गया था. जहां पर दिसंबर 2024 में पाकिस्तान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. वीजा या कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर पाने के कारण बादल को जेल भेज दिया गया था. 30 अप्रैल 2025 को पाकिस्तानी अदालत ने बादल को एक साल की कैद की सजा सुनाई थी, जो अब पूरी हो चुकी है.

जुर्माना नहीं भर पायाः बादल बाबू केस की पैरवी कर रहे कराची के अधिवक्ता फियाज रामे ने नए साल पर सोशल मीडिया के जरिए ताजा स्थिति साझा की है. उन्होंने बताया कि बादल जिला जेल लाहौर में है और गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद उनकी बादल बाबू से मुलाकात हुई है. अधिवक्ता ने कहा कि बादल ने सजा तो पूरी कर ली है, लेकिन जुर्माना अदा न कर पाने के चलते उसे अभी कुछ दिन और जेल में रहना पड़ेगा.

जेल में पढ़ता है रोजाना नमाजः अधिवक्ता फियाज रामे ने यह भी खुलासा किया कि बादल ने जेल में रहते हुए पूरी तरह इस्लाम धर्म अपना लिया है. वह रोजाना नमाज पढ़ता रहा. उसने साफ तौर पर कहा है कि वह भारत वापस नहीं जाना चाहता, बल्कि पाकिस्तान में ही रहना चाहता है. हालांकि नियमों के अनुसार, सजा पूरी करने के बाद विदेशी नागरिक को डिपोर्ट किया जाना अनिवार्य है.