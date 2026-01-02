ETV Bharat / state

प्रेमिका से मिलने पाकिस्तान पहुंचे 'बादल' ने कबूल किया इस्लाम, जानिए अब क्यों भारत नहीं लौटना चाहता?

अलीगढ़ का रहने वाला बादल बाबू दिसंबर 2024 से पाकिस्तान की जेल में है बंद, एक साल की सजा भी हो चुकी पूरी

बादल बाबू की पुरानी तस्वीर.
बादल बाबू की पुरानी तस्वीर. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 2, 2026 at 4:37 PM IST

Updated : January 2, 2026 at 5:09 PM IST

अलीगढ़: ऑनलाइन दोस्ती के बाद प्यार में पड़कर सीमा पार पाकिस्तान पहुंचे अलीगढ़ के बादल बाबू की कहानी एक बार फिर चर्चा में है. बादल बाबू को लेकर अब नया अपडेट उनके पाकिस्तानी वकील ने परिजनों को दी है, जो हैरानी वाली है. सजा पूरी होने के बाद भी जेल में बंद बादल अब भारत नहीं लौटना चाहता है और वह इस्लाम धर्म कबूल लिया है.

एक साल की सजा पूरीः दरअसल, अलीगढ़ के बरला थाना क्षेत्र के गांव खिटकरी निवासी बादल बाबू ऑनलाइन प्रेमिका से मिलने अवैध रूप से पाकिस्तान पहुंच गया था. जहां पर दिसंबर 2024 में पाकिस्तान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. वीजा या कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर पाने के कारण बादल को जेल भेज दिया गया था. 30 अप्रैल 2025 को पाकिस्तानी अदालत ने बादल को एक साल की कैद की सजा सुनाई थी, जो अब पूरी हो चुकी है.

जुर्माना नहीं भर पायाः बादल बाबू केस की पैरवी कर रहे कराची के अधिवक्ता फियाज रामे ने नए साल पर सोशल मीडिया के जरिए ताजा स्थिति साझा की है. उन्होंने बताया कि बादल जिला जेल लाहौर में है और गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद उनकी बादल बाबू से मुलाकात हुई है. अधिवक्ता ने कहा कि बादल ने सजा तो पूरी कर ली है, लेकिन जुर्माना अदा न कर पाने के चलते उसे अभी कुछ दिन और जेल में रहना पड़ेगा.

जेल में पढ़ता है रोजाना नमाजः अधिवक्ता फियाज रामे ने यह भी खुलासा किया कि बादल ने जेल में रहते हुए पूरी तरह इस्लाम धर्म अपना लिया है. वह रोजाना नमाज पढ़ता रहा. उसने साफ तौर पर कहा है कि वह भारत वापस नहीं जाना चाहता, बल्कि पाकिस्तान में ही रहना चाहता है. हालांकि नियमों के अनुसार, सजा पूरी करने के बाद विदेशी नागरिक को डिपोर्ट किया जाना अनिवार्य है.

जेल में मिलने नहीं आई सनाः अधिवक्ता ने बताया कि जेल में बंद रहने के दौरान सना बादल से मिलने नहीं आई. इस संबंध में कुछ और तथ्य हैं, जिन्हें वह जल्द सार्वजनिक करेंगे. अधिवक्ता फियाज रामे का कहना है कि भारतीय दूतावास से संपर्क किया जाएगा और पाकिस्तान सरकार को औपचारिक आवेदन दिया जाएगा. अंतिम फैसला सरकार को ही लेना है.

इधर, इस खबर के बाद भारत में बैठे बादल के परिवार की चिंता और बढ़ गई है. पिता कृपाल सिंह ने बताया कि वकील ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेटे से बात कराने की बात कही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. उन्होंने भावुक होकर कहा कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह जुर्माना भर सकें. उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा. कृपाल सिंह ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे और उनके बेटे की सुरक्षा के साथ वतन वापसी सुनिश्चित कराए.

