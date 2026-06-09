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IPL फाइनल के दौरान अहमदाबाद में चोरी हुआ ऑस्ट्रेलियाई इन्फ्लुएंसर का मोबाइल अलीगढ़ में बरामद

कानपुर; चोरी हुए मोबाइल फोन लौटते डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ( Photo Credit : ETV Bharat )

एसएसपी नीरज जादौन के अनुसार बीती 31 मई को अहमदाबाद स्थित Narendra Modi Stadium में आईपीएल फाइनल मैच के दौरान जेक जैकिंग्स का iPhone 16 Pro Max चोरी हो गया था. मोबाइल फोन चोरी की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद फोन की लोकेशन 2 जून को अलीगढ़ में ट्रेस हुई. इसके बाद अलीगढ़ पुलिस के सर्विलांस सेल की मदद से सर्विलांस प्रभारी अभिषेक गौतम और उनकी टीम ने मोबाइल फोन बरामद कर लिया.

अलीगढ़/कानपुर/रामपुर : अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित आईपीएल 2026 के फाइनल मुकाबले के दौरान चोरी हुआ ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और क्रिकेट कंटेंट क्रिएटर Jake Jeakings का कीमती मोबाइल फोन अलीगढ़ पुलिस ने बरामद कर लिया है. इस कार्रवाई के बाद अलीगढ़ पुलिस की कार्यशैली और मुस्तैदी की सराहना विदेश में भी हो रही है. वहीं कानपुर और रामपुर की सर्विलांस टीम ने भी अलग अलग स्थानों से 221 मोबाइल फोन बरामद किए हैं.





कानपुर साइबर टीम ने बरामद किए 20 लाख के 101 मोबाइल

कानपुर साइबर सेल पश्चिम जोन और विभिन्न थानों की साइबर हेल्प डेस्क टीमों ने तकनीकी विश्लेषण के जरिए अलग-अलग स्थानों से कुल 101 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए हैं. बरामद किए गए इन सभी फोन्स की अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख रुपये आंकी गई है. पुलिस ने सभी बरामद मोबाइल फोन्स को उनके वास्तविक स्वामियों के सुपुर्द कर दिए हैं.

मोबाइल फोन लौटाती रामपुर पुलिस. (Photo Credit : ETV Bharat)

डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि संचार साथी (CEIR) पोर्टल के साथ-साथ सीधे भी कई शिकायतें मिली थीं. शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सर्विलांस टीम को एक्टिव किया गया. टीम ने लगातार काम करते हुए कुल 101 मल्टीमीडिया फोन बरामद किए. यह सारे मोबाइल फोन अलग-अलग स्थानों और अलग-अलग व्यक्तियों के पास से बरामद हुए हैं. इसके बाद उनके रजिस्टर्ड ओनर्स को बुलाकर फोन सौंप दिए गए हैं.

रामपुर पुलिस ने बरामद किए 120 मोबाइल फोन







रामपुर पुलिस ने अपनी मुस्तैदी और तकनीकी दक्षता का उदाहरण पेश करते गुम हुए 120 मोबाइल फोन बरामद किए हैं. इन मोबाइल फोन्स की अनुमानित कीमत करीब 20 लाख 40 हजार रुपये बताई जा रही है.



पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा ने बताया कि सर्विलांस टीम के प्रयास से मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. यह फोन विभिन्न स्थानों पर गुम हुए थे. इस उत्कृष्ट कार्य के लिए सर्विलांस टीम को इनाम भी दिया जाएगा.

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