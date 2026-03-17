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अलीगढ़ में दुस्साहसिक वारदात; अस्पताल में घुसकर मरीज के सिर में गोली मारी, हालत गंभीर

अलीगढ़ : शहर के व्यस्ततम मैरिस रोड इलाके में स्थित एक निजी अस्पताल के वार्ड में घुसकर दो बदमाशों ने मरीज के सिर में सटाकर गोली मार दी. वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हो गए. गोली लगने से घायल मरीज को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. पुलिस घटना के पीछे प्रेम संबंध में रंजिश की बात कह रही है. पुलिस युवती के पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की बात कह रही है.

वारदात की जानकारी देते एसएसपी नीरज जादौन. (Video Credit : ETV Bharat)











एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि वारदात थाना क्वार्सी क्षेत्र के मैरिस रोड स्थित रेणुका अस्पताल की है. बताया जा रहा है कि थाना खैर क्षेत्र के अहरौला गांव निवासी वेदपाल को इलाज के लिए मैरिस रोड स्थित रेणुका अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वेदपाल को अस्पताल के दूसरी मंजिल स्थित वार्ड में बेड नंबर 15 पर रखा गया था. सोमवार रात करीब 10 बजे दो युवक अस्पताल के वार्ड में पहुंचे और बिना किसी बातचीत के वेदपाल के सिर से तमंचा सटाकर गोली मार दी. गोली गोली मारने के बाद हमलावर तेजी से अस्पताल से बाहर निकलकर फरार हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने घायल वेदपाल को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है.