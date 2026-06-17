अलीगढ़ एंटी करप्शन की कार्रवाई: इगलास बिजली विभाग का कर्मचारी 40 हजार की घूस लेते गिरफ्तार
विद्युत वितरण खंड इगलास में तैनात कार्यकारी सहायक प्रभात कुमार गुप्ता को 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 17, 2026 at 9:04 PM IST
अलीगढ़: भ्रष्टाचार निवारण संगठन (एंटी करप्शन) की अलीगढ़ इकाई ने बुधवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए विद्युत विभाग के एक घूसखोर कर्मचारी को 40 हजार रुपये की मोटी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. आरोपी कर्मचारी विद्युत वितरण खंड इगलास के लेखा अनुभाग में तैनात था और बिजली से संबंधित बिलों के भुगतान के एवज में शिकायतकर्ता से अवैध धनराशि की मांग कर रहा था. जानकारी के अनुसार, इगलास कस्बे की श्रीधाम कॉलोनी के निवासी यतेन्द्र भारद्वाज उर्फ गौरव ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन से इस संबंध में लिखित शिकायत की थी. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि विद्युत विभाग में लंबित बिलों का भुगतान कराने के लिए विभागीय कर्मचारी द्वारा लगातार रिश्वत की मांग की जा रही है और बिना पैसे दिए उसका कार्य नहीं किया जा रहा है.
इंस्पेक्टर अनिल कुमार यादव ने रंगे हाथ दबोचा: शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन की खुफिया टीम ने मामले का पूरी गोपनीयता से सत्यापन कराया, जिसमें पीड़ित द्वारा लगाए गए सभी आरोप बिल्कुल सही पाए गए. इसके बाद भ्रष्टाचार निवारण संगठन की अलीगढ़ इकाई ने निरीक्षक अनिल कुमार यादव के नेतृत्व में आरोपी को पकड़ने के लिए एक विशेष ट्रैप की योजना तैयार की. पूर्व निर्धारित रणनीति के तहत बुधवार को शिकायतकर्ता को केमिकल लगी रिश्वत की रकम लेकर आरोपी के पास भेजा गया. जैसे ही आरोपी कर्मचारी ने शिकायतकर्ता से 40 हजार रुपये की रिश्वत थामी, वैसे ही आस-पास सादे कपड़ों में मुस्तैद टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे मौके पर ही दबोच लिया.
लखनऊ का रहने वाला है आरोपी प्रभात गुप्ता: विभागीय पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी की पहचान प्रभात कुमार गुप्ता पुत्र रामलाल गुप्ता के रूप में हुई है. वह वर्तमान में विद्युत वितरण खंड इगलास (अलीगढ़) में कार्यकारी सहायक के महत्वपूर्ण पद पर तैनात था. अपनी गिरफ्तारी के समय आरोपी कर्मचारी कार्यालय के कक्ष संख्या-5 में स्थित लेखा अनुभाग (अकाउंट सेक्शन) के भीतर ही मौजूद था. जांच में सामने आया है कि आरोपी मूल रूप से रस्तोगी नगर, बालागंज, थाना ठाकुरगंज, जनपद लखनऊ का निवासी है जो अलीगढ़ में तैनात था.
विजिलेंस टीम ने केमिकल टेस्ट से जुटाए साक्ष्य: सफल कार्रवाई के बाद एंटी करप्शन टीम ने आरोपी के पास से रिश्वत में ली गई पूरी रकम बरामद कर ली और नोटों पर लगे केमिकल के जरिए आवश्यक वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित किए. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को स्थानीय थाने ले जाया गया, जहां भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (एंटी करप्शन एक्ट) के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है. इस औचक और बड़ी कार्रवाई के बाद अलीगढ़ के पूरे विद्युत विभाग और अन्य सरकारी दफ्तरों में हड़कंप मच गया है. एंटी करप्शन विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी काम के बदले रिश्वत की मांग करता है तो उसकी शिकायत तत्काल संबंधित विजिलेंस एजेंसियों से निर्भीक होकर करें.
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