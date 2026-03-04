ETV Bharat / state

कॉलेज में वर्चस्व की जंग को लेकर हुई अंशु तोमर की हत्या; अलीगढ़ में तीन गिरफ्तार

अलीगढ़ पुलिस ने तीन को किया गिरफ्तार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

अलीगढ़: 28 फरवरी 2026 को वार्ष्णेय कॉलेज के सामने हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. कॉलेज में वर्चस्व की लड़ाई इस वारदात की मुख्य वजह बनकर सामने आई है.

गांधीपार्क पुलिस ने हत्या के षड़यंत्र में शामिल तीन युवकों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी धीरज ठाकुर अभी फरार है. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीमें गठित की गई हैं.

एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में रवि बघेल, साहिल चौहान और आशिफ शामिल हैं. रवि ने घटना में प्रयुक्त अपनी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल मुख्य आरोपी धीरज को उपलब्ध कराई थी. घटना के समय मौके पर भी था. वारदात के बाद वह मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया.

तमंचा कारतूस खरीदा: जांच में यह भी सामने आया कि साहिल ने अवैध असलहे की व्यवस्था कराई थी. आशिफ के माध्यम से 85 हजार रुपए में तमंचा और कारतूस उपलब्ध कराए गए.

गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आशिफ के पास से 42 हजार रुपए और दो जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी पुलिस ने कब्जे में ले ली है.

वर्चस्व की लड़ाई में हत्या: पुलिस के अनुसार, कॉलेज में दो गुटों के बीच लंबे समय से वर्चस्व को लेकर तनाव चल रहा था. मुख्य आरोपी धीरज ठाकुर के गुट ने दूसरे गुट के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था. इसी रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया और अंशु की जान चली गई.