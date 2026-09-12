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डेटिंग एप पर समलैंगिक दोस्ती के बाद ब्लैकमेलिंग; 26 युवकों से 7 लाख वसूले, AMU का छात्र गिरफ्तार

अलीगढ़ पुलिस ने गिरोह का किया भंडाफोड़. आरोपी करीब छह महीने से डेटिंग एप के जरिए युवकों को निशाना बना रहे थे.

ब्लैकमेलिंग के आरोप में AMU का छात्र गिरफ्तार.
ब्लैकमेलिंग के आरोप में AMU का छात्र गिरफ्तार. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 12:58 PM IST

3 Min Read
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अलीगढ़ : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के हॉस्टल में युवकों को बुलाकर आपत्तिजनक वीडियो बनाने और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. पुलिस के मुताबिक गिरोह करीब छह महीने से डेटिंग एप के जरिए युवकों को निशाना बना रहा था. अब तक 26 लोगों से करीब सात लाख रुपये की वसूली किए जाने की जानकारी सामने आई है. मामले में पुलिस ने AMU के BBA छात्र को गिरफ्तार किया है. साथ ही उसके तीन साथियों मन्नान, भोला भाई और ओगी के अलावा एक अज्ञात के खिलाफ थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज किया गया है.


पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आरोपी चर्चित डेटिंग एप के जरिए युवकों से संपर्क करते थे. ये एप जियो लोकेशन आधारित हैं. आरोपी करीब 50 किलोमीटर के दायरे में संभावित लोगों की तलाश करते और उनसे दोस्ती कर मिलने के लिए तैयार करते थे. इसके बाद उन्हें AMU के हॉस्टल में बुलाया जाता था. हॉस्टल के कमरे में युवकों को रोककर उनके वीडियो बनाए जाते और बाद में वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रुपये मांगे जाते थे.


मामला तब सामने आया जब AMU में MTS पद पर कार्यरत कर्मचारी के 19 वर्षीय बेटे ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी परिजनों को दी. बेटे ने पूरी घटना बताई और बताया कि आरोपियों के पास उसके आपत्तिजनक वीडियो भी हैं. इसके बाद पिता ने थाना सिविल लाइन में शिकायत दर्ज कराई.


पीड़ित के मुताबिक 17 अगस्त की शाम करीब 5:30 बजे डेटिंग एप के जरिए उससे संपर्क किया गया और मुलाकात के लिए हॉस्टल के एक कमरे में बुलाया गया. वहां पहले से कुछ लोग मौजूद थे. कमरे में पहुंचने के बाद उसे जबरन रोक लिया गया और उसके साथ मारपीट की गई. इसके बाद उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाया गया. वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उससे रुपये मांगे जाने लगे. आरोपियों ने काफी दिनों तक उसे ब्लैकमेल किया. एक दिन उसके पास मौजूद करीब छह हजार रुपये भी ले लिए गए. पुलिस के अनुसार पीड़ित से कुल करीब 25 हजार रुपये वसूले गए थे.


क्षेत्राधिकारी तृतीय सरवम सिंह ने बताया कि मामले में मोबाइल चैट, डिजिटल लेनदेन और अन्य डिजिटल फुटप्रिंट की जांच की जा रही है. गिरफ्तार आरोपी शहजिल के मोबाइल से 15 अन्य आपत्तिजनक वीडियो बरामद हुए हैं. पुलिस इन वीडियो में दिखाई दे रहे लोगों की पहचान कर उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रही है.



AMU के प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद नावेद ने बताया कि मामला सामने आने के बाद BBA छात्र शहजिल को निलंबित कर दिया गया है. विश्वविद्यालय के सभी हॉस्टलों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. बाहरी लोगों के प्रवेश और गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाई गई है. हॉस्टल में बाहरी लोगों की संदिग्ध गतिविधियों के मद्देनजर 10 कमरे सील किए गए हैं. हॉस्टल में आने-जाने वालों पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं. AMU में 22 हॉस्टल हैं, जिनमें करीब 24 हजार छात्र रहते हैं.



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