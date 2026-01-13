AMU की डिप्लोमा इंजीनिरिंग की छात्रा ने लगाई फांसी, इलाज के दौरान मौत
कॉलेज के प्रॉक्टर ने बताया-मौके पर सुसाइड नोट भी मिला है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 13, 2026 at 10:42 AM IST
अलीगढ़: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की छात्रा इंशाह फातिमा ने फांसी लगा ली. गंभीर हालत में उसे जेएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस घटना से विश्वविद्यालय परिसर में शोक का माहौल है.
इंशाह फातिमा उम्र (20) आजमगढ़ की रहने वाली थी और एएमयू में डिप्लोमा इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की छात्रा थी. जानकारी के अनुसार, घटना के समय वह अपने किसी परिजन से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी. इसी दौरान उसने अपने कमरे में फांसी लगा ली. वीडियो कॉल के दौरान अचानक संपर्क टूटने पर परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई, जिसके बाद कॉलेज में सूचना दी गई.
घटना की जानकारी मिलते ही हॉल के अन्य छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन में हड़कंप मच गया. छात्रा को तुरंत फंदे से उतारकर जेएन मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.
सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे को सील कर जांच शुरू की. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का मामला माना जा रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है. छात्रा के मोबाइल फोन, कॉल डिटेल और अन्य साक्ष्यों की भी पड़ताल की जा रही है.
एएमयू के प्रॉक्टर प्रोफेसर डॉ. वसीम अली ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि एसएन हॉल में रहने वाली छात्रा ने फांसी लगाई थी. उसे तुरंत मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह बच न सकी. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन पुलिस के साथ पूरा सहयोग कर रहा है और आंतरिक स्तर पर भी जांच की जा रही है. मौके पर सुसाइड नोट भी मिला है.
वहीं घटना के बाद एसएन हॉल और आसपास के छात्र काफी आहत नजर आए. कई छात्रों ने छात्रा के व्यवहार को सामान्य बताया, जिससे यह मामला और भी संवेदनशील हो गया है.
