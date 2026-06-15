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अलीगढ़ पहुंचे राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, सपा के लिए कही ऐसी बात

अलीगढ़ : भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत रविवार को अलीगढ़ पहुंचे. इस दौरान उन्होंने किसानों की समस्याओं, यूरिया संकट, फसल बीमा योजना, केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सरकार पर हमला बोला. उन्होंने सरकार की नीतियों में किसानों को खेती से दूर करने का आरोप लगाया.





किसान नेता राकेश टिकैत (Video Credit : ETV Bharat)

राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार चाहती है कि खेती घाटे का सौदा बन जाए और किसान खेती छोड़ने को मजबूर हो जाएं. प्रदेश में यूरिया की भारी किल्लत है. किसानों को खाद के लिए लंबी-लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है. बिजली की समस्या लगातार बनी हुई है. स्मार्ट मीटर के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है. आलू उत्पादक किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है. किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है.



राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रमों को लेकर कहा कि सरकार केवल अपना प्रचार कर रही है. किसानों, व्यापारियों और छात्रों को नुकसान हो रहा है, लेकिन सरकार खुद को बेमिसाल बताने में लगी हुई है. नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर उन्होंने इसे एक साजिश करार दिया. किसानों की आय दोगुनी होने के दावे पर कहा कि किसानों की आमदनी नहीं, बल्कि खर्च और महंगाई दोगुनी हुई है.

