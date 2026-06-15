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अलीगढ़ पहुंचे राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, सपा के लिए कही ऐसी बात

किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों की समस्याओं, यूरिया संकट, फसल बीमा योजना, केंद्र सरकार और चुनावों को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला.

अलीगढ़ में किसानों के बीचे किसान नेता राकेश टिकैत.
अलीगढ़ में किसानों के बीचे किसान नेता राकेश टिकैत. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 10:29 AM IST

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अलीगढ़ : भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत रविवार को अलीगढ़ पहुंचे. इस दौरान उन्होंने किसानों की समस्याओं, यूरिया संकट, फसल बीमा योजना, केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सरकार पर हमला बोला. उन्होंने सरकार की नीतियों में किसानों को खेती से दूर करने का आरोप लगाया.

किसान नेता राकेश टिकैत (Video Credit : ETV Bharat)

राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार चाहती है कि खेती घाटे का सौदा बन जाए और किसान खेती छोड़ने को मजबूर हो जाएं. प्रदेश में यूरिया की भारी किल्लत है. किसानों को खाद के लिए लंबी-लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है. बिजली की समस्या लगातार बनी हुई है. स्मार्ट मीटर के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है. आलू उत्पादक किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है. किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है.


राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रमों को लेकर कहा कि सरकार केवल अपना प्रचार कर रही है. किसानों, व्यापारियों और छात्रों को नुकसान हो रहा है, लेकिन सरकार खुद को बेमिसाल बताने में लगी हुई है. नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर उन्होंने इसे एक साजिश करार दिया. किसानों की आय दोगुनी होने के दावे पर कहा कि किसानों की आमदनी नहीं, बल्कि खर्च और महंगाई दोगुनी हुई है.


राकेश टिकैत ने अमेरिका द्वारा भारतीय नाविकों पर हुए हमले का भी मुद्दा उठाया. टिकैत ने कहा कि इस घटना में तीन भारतीयों की मौत हुई, लेकिन भारत सरकार की ओर से कोई सख्त प्रतिक्रिया सामने नहीं आई. उन्होंने कहा कि सरकार को अमेरिका से जवाब-तलब करना चाहिए था.

राकेश टिकैत ने टप्पल क्षेत्र के ग्राम इतवारपुर पहुंचे. जहां उन्होंने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के शहीद उपनिरीक्षक चौधरी विजय सिंह के परिजनों से मुलाकात कर श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने कहा कि विजय सिंह जैसे वीर जवानों के बलिदान की बदौलत देश सुरक्षित है और उनकी शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा. सालपुर के सार्जेंट जितेंद्र शर्मा के निधन पर भी शोक जताया. आगामी विधानसभा चुनावों 2027 पर बोलते हुए टिकैत ने कहा कि यदि चुनाव ईमानदारी से कराए जाएं तो परिणाम अलग हो सकते हैं. उन्होंने विपक्षी दलों से एकजुट रहने की अपील की.

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