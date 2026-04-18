अलीगढ़ एयरपोर्ट पर ट्रेनिंग विमान दुर्घटनाग्रस्त; लैंडिंग के समय रनवे से भटका प्लेन, महिला पायलट सुरक्षित
अलीगढ़ के धनीपुर एयरपोर्ट पर पायनियर फ्लाइंग एकेडमी का Cessna-152 विमान लैंडिंग के दौरान रनवे से उतरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 18, 2026 at 10:15 PM IST
अलीगढ़: अलीगढ़ एयरपोर्ट पर शनिवार एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया, जब फ्लाइंग एकेडमी का एक ट्रेनिंग विमान लैंडिंग के दौरान रनवे की सेंटर लाइन से हटकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. राहत की बात यह रही कि विमान में मौजूद महिला ट्रेनिंग पायलट पूरी तरह सुरक्षित बच गईं और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई. यह घटना हवाई पट्टी की बताई जा रही है. यहां पायनियर फ्लाइंग एकेडमी का शेसना-152 विमान नियमित प्रशिक्षण उड़ान के बाद वापस लौट रहा था. विमान को महाराष्ट्र के नागपुर की एक महिला प्रशिक्षु पायलट लैंड कर रही थीं.
प्रशिक्षण उड़ानों पर उठे सवाल: लैंडिंग के समय विमान रनवे की सेंटर लाइन से करीब एक मीटर तक हट गया और असंतुलित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. घटना की सूचना मिलते ही पायनियर फ्लाइंग क्लब के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गए. कुछ ही देर बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर सत्यव्रत सारस्वत भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने महिला प्रशिक्षु पायलट से बातचीत कर पूरी घटना की जानकारी ली और प्राथमिक जांच के निर्देश दिए.
तकनीकी खराबी या मानवीय चूक: एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार, प्रथम दृष्टया यह तकनीकी या मानवीय त्रुटि का मामला हो सकता है, जिसकी गहराई से जांच की जा रही है. डायरेक्टर सत्यव्रत सारस्वत ने बताया कि टीम ने मौके पर पाया कि विमान रनवे से हट गया था, लेकिन विमान और पायलट दोनों अब सुरक्षित हैं. एयरपोर्ट प्रभारी अतुल गुप्ता ने भी बताया कि घटना में किसी तरह का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है और विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है. दूसरी ओर, पायनियर फ्लाइंग क्लब ने इसे ट्रेनिंग के दौरान होने वाली एक सामान्य प्रक्रिया बताया है.
एयरपोर्ट डायरेक्टर सत्यव्रत सारस्वत ने लिया जायजा: धनीपुर स्थित इस एयरपोर्ट पर वर्तमान में दो प्रमुख फ्लाइंग एकेडमी, पायनियर और चेतन फ्लाइंग क्लब संचालित हैं, जहाँ करीब 100 प्रशिक्षु पायलट ट्रेनिंग ले रहे हैं. दोनों संस्थानों के पास कुल 12 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिनके जरिए नियमित उड़ान प्रशिक्षण कराया जाता है. यह पहला मौका नहीं है जब यहां ट्रेनिंग विमान किसी हादसे का शिकार हुआ हो, इससे पहले मई 2025 में भी एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है. लगातार हो रही इन घटनाओं ने प्रशिक्षण व्यवस्था और सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
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