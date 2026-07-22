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अलीगढ़ में घटिया नाली निर्माण देख भड़के नगर आयुक्त; ठेकेदार पर ठोंका जुर्माना, दोबारा बनाने के आदेश

नगर आयुक्त को रजानगर वार्ड-61 में करीब 17.80 लाख रुपये की लागत से आरसीसी नाली और इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण में गंभीर अनियमितताएं मिली हैं.

अलीगढ़ में घटिया नाली निर्माण पर एक्शन
अलीगढ़ में घटिया नाली निर्माण पर एक्शन (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 10:48 AM IST

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अलीगढ़ : विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर नगर आयुक्त ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है. वार्ड-61 रजानगर में करीब 17.80 लाख रुपये की लागत से बन रही आरसीसी नाली और इंटरलॉकिंग सड़क के निर्माण में गंभीर अनियमितताएं मिलने पर नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बड़ी कार्रवाई की है. नाली का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं मिलने पर नगर आयुक्त ने संबंधित ठेकेदार पर निविदा धनराशि का 10 प्रतिशत जुर्माना ठोंक दिया. साथ ही पूरी नाली को तोड़कर 10 दिनों के भीतर दोबारा नाली बनाने के निर्देश दिए हैं.

अलीगढ़ में नाली निर्माण का निरीक्षण करने पहुंचे नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा . (Video Credit : ETV Bharat)

नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा में निर्माण कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया तो संबंधित फर्म की जमानत धनराशि जब्त करने के साथ उसे ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई भी की जाएगी. नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा मंगलवार को वार्ड-61 रज़ा नगर में इदरीस के मकान से जाहिद के मकान तक कच्ची गली में बन रही आरसीसी नाली और इंटरलॉकिंग सड़क का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे. निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य में उन्हें कई खामियां मिलीं.

अलीगढ़ में घटिया नाली निर्माण.
अलीगढ़ में घटिया नाली निर्माण. (Photo Credit : ETV Bharat)

नगर आयुक्त ने निरीक्षण के दौरान मौके पर मौजूद अवर अभियंता अमित कुमार से निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर जवाब मांगा गया, लेकिन वह संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके. इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही मानते हुए नगर आयुक्त ने मुख्य अभियंता को अवर अभियंता अमित कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा आउटसोर्स अवर अभियंता शिवम की सेवाएं समाप्त करने के लिए नोटिस जारी करने तथा अगले आदेश तक उनके वेतन के भुगतान पर रोक लगाने के भी निर्देश दिए हैं.

अलीगढ़ में घटिया नाली निर्माण.
अलीगढ़ में घटिया नाली निर्माण. (Photo Credit : ETV Bharat)

नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि शहर में कई विकास कार्य एम.एफ.ए. कंस्ट्रक्शन फर्म करा रही है. सभी विकास कार्यों की लगातार निगरानी की जा रही है. कार्यों गुणवत्ता में कमी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. कार्यों में खामियां मिलने पर संबंधित ठेकेदारों, अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.

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