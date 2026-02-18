ETV Bharat / state

अदीबा नहीं बनना बच्चियों ! पिता से बात नहीं होने पर अलीगढ़ की बच्ची ने दी जान,हैरान कर देने वाली कहानी

क्वार्सी थाना क्षेत्र के धौर्रा माफी इलाके में हुई सनसनीखेज वारदात से हर कोई हतप्रभ.

अलीगढ़ में किशोरी ने किया सुसाइड
अलीगढ़ में किशोरी ने किया सुसाइड (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 18, 2026 at 2:54 PM IST

|

Updated : February 18, 2026 at 3:38 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

अलीगढ़ : क्वार्सी थाना क्षेत्र के धौर्रा माफी इलाके की अदीबा तारिक (14) के आत्महत्या के कदम से परिवार और मोहल्ले का हर शख्स हतप्रभ. कक्षा 8 में पढ़ने वाली छात्रा की मौत की वजह समाज को झकझोर देने वाली है. बताया जा रहा है कि अदीबा अपने पिता की दूसरी शादी करके सऊदी अरब चले जाने के बाद से तनाव में थी. पिता से बातचीत लगभग बंद थी. इसी भावावेश में अदीबा ने मौत को गले लगा लिया.

अलीगढ़ में किशोरी ने किया सुसाइड. (Video Credit : ETV Bharat)

अदीबा के नाना खुर्शीद ने बताया कि वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एबीके यूनियन स्कूल में कक्षा 8 की छात्रा थी. अदीबा के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और सऊदी अरब चले गए थे. पिता से बातचीत लगभग बंद थी. वह काफी गुमसुम रहने लगी थी. घरवालों को उम्मीद थी कि समय के साथ हालात बदल जाएंगे. मां शहीमा हसन निजी स्कूल में नौकरी करके अदीबा का पालन-पोषण कर रही थी. अदीबा तीन भाई-बहनों में सबसे बड़ी थी.


सीओ सर्वम सिंह के मुताबिक घटना वाले दिन मंगलवार को शमीमा अपने स्कूल से लौटीं तो बेटी की हालत देख कर दंग रह गईं. परिजनों की मदद से उसे मेडिकल कॉलेज पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पड़ोसी कहते हैं, वह शांत स्वभाव की बच्ची थी, पढ़ाई में अच्छी थी, किसी से ज्यादा बोलती नहीं थी. प्रथमदृष्टया मामला आत्महत्या का लग रहा है. परिवारवालों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया है.

आखिर किशोर-किशोरियां क्यों कर रहे खुदकुशी


अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रो. शाह आलम का कहना है कि किशोर छोटी-छोटी बातों को गहराई से महसूस करते हैं. उनकी भावनात्मक परिपक्वता विकसित हो रही होती है. ऐसे में परिवार में आए बड़े बदलाव उन्हें भीतर तक झकझोर सकते हैं. खासकर बेटियां अक्सर पिता से भावनात्मक रूप से जुड़ी होती हैं. अचानक दूरी या उपेक्षा उन्हें अस्वीकार किए जाने का अहसास करा सकती है.

एकल परिवार बड़ी समस्या : एकल परिवारों में भावनात्मक सहारा सीमित हो गया है. पहले घर के बड़े बुजुर्ग बच्चों की बात सुन लेते थे, उन्हें संभाल लेते थे. समझा देते थे. अब मां-बाप दोनों कामकाजी हों तो संवाद का समय और कम हो जाता है. बच्चा अकेले कमरे में मोबाइल, किताब या खामोशी के सहारे अपने सवालों से जूझता रहता है. इसके अलावा परीक्षाओं का दबाव भी एक कारक है. किशोरावस्था में पढ़ाई, भविष्य और परिवार की उम्मीदें मिलकर अदृश्य दबाव बनाती हैं. अगर घर में पहले से तनाव हो तो यह दबाव दोगुना हो जाता है. बच्चा सोचता है कि उसकी तकलीफ किसी को समझ नहीं आएगी और धीरे-धीरे वह खुद को अलग कर लेता है.

चेतावनी, जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए

प्रो. शाह आलम बताते हैं कि कई बार बच्चे पहले संकेत देते हैं. जैसे अचानक चुप हो जाना, दोस्तों से दूरी, पढ़ाई में गिरावट, नींद या भूख में बदलाव, बार-बार निराशा की बातें करना या अब सब खत्म हो गया जैसे वाक्य कहना. इन संकेतों को हल्के में नहीं लेना चाहिए. अदीबा के मामले में भी बताया गया कि वह कुछ समय से गुमसुम थी. यह वही चरण होता है जब संवाद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है.


खुला संवाद करें, अभिभावक सतर्क रहें : बच्चों से रोज बात करें. सिर्फ पढ़ाई या अनुशासन की नहीं, उनकी भावनाओं को भी समझे. पूछें कि वे क्या महसूस कर रहे हैं. बिना टोके सुनें. हर बात पर सलाह देना जरूरी नहीं, पहले समझना जरूरी है. यदि माता-पिता अलग रह रहे हों या पुनर्विवाह की स्थिति हो तो बच्चे को अंधेरे में न रखें. उसे भरोसा दिलाएं कि उसका रिश्ता दोनों से बना रहेगा. संपर्क बनाए रखना बहुत जरूरी है. साथ ही स्कूलों में नियमित काउंसिलिंग सत्र होने चाहिए. शिक्षकों को यह प्रशिक्षण मिले कि वे भावनात्मक संकट के संकेत पहचान सकें. परीक्षा के समय विशेष रूप से संवेदनशील माहौल जरूरी है.



मानसिक स्वास्थ्य को सामान्य विषय बनाना : किशोर उम्र में लिया गया एक आवेगपूर्ण निर्णय पूरे परिवार की जिंदगी बदल देता है. इसलिए जरूरी है कि हम बच्चों को यह सिखाएं कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी लगे, उसका समाधान बातचीत और सहारे से निकल सकता है. अगर किसी बच्चे में अवसाद या आत्मघाती विचारों के संकेत दिखें तो तुरंत पेशेवर (मनो चिकित्सक) मदद लें. अवसाद या काउंसलिंग को कलंक की तरह न देखें. मन की तकलीफ में विशेषज्ञ की मदद लेना सामान्य होना चाहिए.

यह भी पढ़ें : मेरठ में शराबी पिता से तंग आकर 13 वर्षीय किशोरी ने किया सुसाइड

यह भी पढ़ें : मां की डांट से क्षुब्ध किशोरी ने की खुदकुशी

Last Updated : February 18, 2026 at 3:38 PM IST

TAGGED:

ALIGARH SUICIDE
GIRL COMMITS SUICIDE IN ALIGARH
TEENAGER SUICIDE DUE TO DEPRESSION
SUICIDE IN DEPRESSION
TEENAGE GIRL COMMITS SUICIDE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.