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अलीगढ़ एनकाउंटर में 3 हिस्ट्रीशीटर भाइयों समेत 4 गिरफ्तार, बाल बाल बची इंस्पेक्टर की जान

एनकाउंटर में गिरफ्तार गोकशी के आरोपी. ( Photo Credit : ETV Bharat )