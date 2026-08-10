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अलीगढ़ एनकाउंटर में 3 हिस्ट्रीशीटर भाइयों समेत 4 गिरफ्तार, बाल बाल बची इंस्पेक्टर की जान

गभाना थाना पुलिस और क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग नगर की संयुक्त टीम को मिली सफलता.

एनकाउंटर में गिरफ्तार गोकशी के आरोपी.
एनकाउंटर में गिरफ्तार गोकशी के आरोपी. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 1:21 PM IST

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अलीगढ़ : गभाना थाना क्षेत्र में सोमना नहर के पास सोमवार तड़के पुलिस और कार सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में तीन बदमाशों के पैर में गोली लग गई. जबकि उनका चौथा साथी सुरक्षित पकड़ा गया. घायल तीनों आरोपी सगे भाई हैं. वहीं मुठभेड़ के दौरान एक गोली गभाना इंस्पेक्टर को भी लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बाल बाल बच गए.

अलीगढ़ एनकाउंटर में 3 हिस्ट्रीशीटर भाइयों समेत 4 गिरफ्तार (Video Credit : ETV Bharat)



एसपी सिटी आदित्य बंसल के अनुसार थाना गभाना पुलिस और क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग नगर की संयुक्त टीम 9 अगस्त को क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान सफेद रंग की कार को रोकने का प्रयास किया गया. इस पर आरोपियों ने कार तेजी से भगाई और बैरियर में टक्कर मार दी. इसके बाद पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी फायरिंग में तीन बदमाश घायल हो गए. जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपियों की पहचान अजमत, करूआ उर्फ नौशाद और दिलशाद के रूप में हुई है. तीनों सगे भाई हैं. चौथे आरोपी दानिश को सुरक्षित गिरफ्तार किया गया है.

एसपी सिटी आदित्य बंसल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में अजमत, दिलशाद और करूआ थाना लोधा के हिस्ट्रीशीटर हैं. दिलशाद की हिस्ट्रीशीट संख्या 24ए, अजमत की 15ए और करूआ उर्फ नौशाद की 25ए है. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक दिलशाद के खिलाफ 25 मुकदमे दर्ज हैं. इनमें गैंगस्टर एक्ट, लूट, चोरी, हत्या के प्रयास, आयुध अधिनियम और गोवध निवारण अधिनियम से जुड़े मामले भी शामिल हैं. अजमत के खिलाफ आठ और करूआ उर्फ नौशाद के खिलाफ भी आठ मुकदमे दर्ज हैं. अजमत थाना टप्पल क्षेत्र में हुई पिछली पुलिस मुठभेड़ से जुड़े मुकदमे में भी वांछित चल रहा था.


एसपी सिटी के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान गभाना इंस्पेक्टर मनोज कुमार बदमाशों की फायरिंग की चपेट में आ गए था. हालांकि बुलेटप्रूफ जैकेट की वजह से उनकी जान बच गई. घटना के बाद तीनों घायल आरोपियों को जिला अस्पताल ले जाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है. चारों आरोपियों के कब्जे से .315 बोर के चार तमंचे, 10 जिंदा कारतूस और पांच खोखा कारतूस, एक गंडासा, एक छुरा और कार बरामद हुई है.

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