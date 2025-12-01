ETV Bharat / state

अलीगढ़ में सड़क किनारे मिली 2 सगे भाइयों की लाश; शादी समारोह से लौट रहे थे, हत्या या हादसा?, जांच में जुटी पुलिस

अलीगढ़ : शादी समारोह से लौट रहे 2 सगे भाइयों की लाश सोमवार की सुबह मथुरा हाईवे पर मिली. मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. परिवार के लोगों ने दोनों भाइयों की हत्या की आशंका जताई है. पुलिस हादसे वाले एंगल पर भी मामले की जांच कर रही है.

पंचनगरी निवासी सत्य प्रकाश (71) और रविंद्र (68) रविवार देर शाम बस से कासगंज में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे. दोनों सगे भाई थे. कार्यक्रम में शामिल होने का बाद दोनों रात में घर लौट रहे थे.

परिजनों के अनुसार दोनों ने मथुरा हाईवे पर उतरने के बाद घर पर फोन किया था. इसके बाद अचानक दोनों का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया. परिवार के लोगों ने कई बार संपर्क बनाने की कोशिश की लेकिन फोन नहीं लगा. इससे परिवार के लोग चिंतित हो गए.

सोमवार की सुबह दोनों की लाश हाईवे किनारे मिली. इसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. सासनी गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. शवों को पहचान के बाद परिजनों को जानकारी दी गई. पुलिस के अनुसार, प्रथम दृष्टया मामला सड़क हादसे का लग रहा है. आशंका है कि रात के समय किसी अज्ञात वाहन ने दोनों को रौंद दिया. इसके बाद फरार हो गया.