अलीगढ़ में सड़क किनारे मिली 2 सगे भाइयों की लाश; शादी समारोह से लौट रहे थे, हत्या या हादसा?, जांच में जुटी पुलिस
मथुरा हाईवे पर बस से उतरने के बाद दोनों भाइयों ने परिजनों को किया था फोन, इसके बाद स्विच ऑफ हो गए दोनों के मोबाइल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 1, 2025 at 3:19 PM IST
अलीगढ़ : शादी समारोह से लौट रहे 2 सगे भाइयों की लाश सोमवार की सुबह मथुरा हाईवे पर मिली. मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. परिवार के लोगों ने दोनों भाइयों की हत्या की आशंका जताई है. पुलिस हादसे वाले एंगल पर भी मामले की जांच कर रही है.
पंचनगरी निवासी सत्य प्रकाश (71) और रविंद्र (68) रविवार देर शाम बस से कासगंज में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे. दोनों सगे भाई थे. कार्यक्रम में शामिल होने का बाद दोनों रात में घर लौट रहे थे.
परिजनों के अनुसार दोनों ने मथुरा हाईवे पर उतरने के बाद घर पर फोन किया था. इसके बाद अचानक दोनों का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया. परिवार के लोगों ने कई बार संपर्क बनाने की कोशिश की लेकिन फोन नहीं लगा. इससे परिवार के लोग चिंतित हो गए.
सोमवार की सुबह दोनों की लाश हाईवे किनारे मिली. इसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. सासनी गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. शवों को पहचान के बाद परिजनों को जानकारी दी गई. पुलिस के अनुसार, प्रथम दृष्टया मामला सड़क हादसे का लग रहा है. आशंका है कि रात के समय किसी अज्ञात वाहन ने दोनों को रौंद दिया. इसके बाद फरार हो गया.
रात होने के कारण दोनों भाइयों की किसी पर नजर न पड़ी हो, और तड़प-तड़प कर दोनों की मौत हो गई हो. वही परिजन इस घटना को हत्या बता रहे हैं. परिवार के अनुसार बस से उतरने के बाद दोनों से बातचीत हुई थी. किसी तरह की साजिश या हमला भी हो सकता है.
पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वितीय कमलेश कुमार ने बताया कि शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. घटना की हर एंगल से जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल पाएगा. पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने और संभावित वाहनों की तलाश शुरू कर दी है.
