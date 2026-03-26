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अलीगढ़ में 100 साल पुरानी रामनवमी शोभायात्रा विवाद; रूट बदलने पर अड़े आयोजक, प्रशासन ने जारी किए नोटिस मेला रद्द

शोभायात्रा ऐतिहासिक रूप से नगला मसानी से शुरू होकर नौरंगाबाद नौ देवी मंदिर तक जाती रही है. ( Photo Credit: ETV Bharat )

जर्जर इमारतें और लटकते तारों से खतरा: आयोजन समिति के सदस्य अखिल कुमार ने कहा कि पुराना मार्ग, खासकर कटरा और कंवरी गंज क्षेत्र, अब बेहद संकरा और असुरक्षित हो चुका है. रास्ते में मौजूद जर्जर इमारतें, बाहर निकले छज्जे और बिजली के लटकते तार किसी भी बड़े हादसे की आशंका पैदा करते हैं. कमेटी के मुताबिक, पिछले वर्षों में यहां एक बच्चे को करंट लगने जैसी कई छोटी-बड़ी अप्रिय घटनाएं भी हो चुकी हैं. इन सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए कमेटी ने नए सुरक्षित मार्ग से शोभायात्रा निकालने का प्रस्ताव दिया था.

वहीं आयोजकों ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इस वर्ष शोभायात्रा और मेला दोनों को रद्द करने का बड़ा ऐलान कर दिया है. शोभायात्रा कमेटी ने इस बार प्रशासन से मार्ग परिवर्तन की लिखित मांग की थी.

अलीगढ़: थाना देहली गेट क्षेत्र में पिछले करीब 100 वर्षों से निकल रही रामनवमी की पारंपरिक शोभायात्रा इस बार गंभीर विवादों में घिर गई है. शोभायात्रा के मार्ग को लेकर जिला प्रशासन और आयोजकों के बीच सहमति नहीं बन पाने के चलते स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई है. जहां प्रशासन पुराने निर्धारित मार्ग पर ही अड़ा हुआ है.

प्रशासन के साथ कई दौर की वार्ता विफल रही. (Photo Credit: ETV Bharat)

प्रशासन का 'पुरानी परंपरा' पर सख्त रुख: जिला प्रशासन ने आयोजकों की इस मांग को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि कोई भी नई परंपरा शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. एडीएम सिटी किनसुक श्रीवास्तव और सिटी मजिस्ट्रेट अतुल गुप्ता का कहना है कि शोभायात्रा केवल पुराने और निर्धारित मार्ग से ही निकाली जानी चाहिए. इस गतिरोध के बीच प्रशासन ने कमेटी के लगभग 50 सदस्यों को नोटिस जारी कर दिए, जिससे विवाद और अधिक गहरा गया. नोटिस मिलने के बाद स्थानीय लोगों और कमेटी के सदस्यों में भारी नाराजगी और तनाव देखने को मिल रहा है.

अलीगढ़ में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान. (Photo Credit: ETV Bharat)

शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान: देहली गेट थाने पर इस मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ और व्यापारियों ने बाजार बंद कर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया. इसी बीच प्रशासन ने पुराने मार्ग को सुचारू बनाने के लिए कंवरीगंज के कटरा इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है. नगर निगम की टीम ने सड़क किनारे बने कई मकानों के चबूतरे तोड़ दिए, जिसका स्थानीय लोगों ने पुरजोर विरोध किया. मौके पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा है.

व्यापारियों ने बाजार बंद कर किया विरोध. (Photo Credit: ETV Bharat)

ऐतिहासिक परंपरा के थमने की आशंका: शोभायात्रा कमेटी के सदस्य अखिल कुमार ने बताया कि प्रशासन के साथ कई दौर की वार्ता विफल रही है क्योंकि सरकार सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है. यह शोभायात्रा ऐतिहासिक रूप से नगला मसानी से शुरू होकर नौरंगाबाद नौ देवी मंदिर तक जाती रही है. 1970 के दशक में दंगों के बाद इसका मार्ग एक बार बदला गया था, जिसे तब स्वीकार कर लिया गया था. वर्तमान टकराव के चलते अलीगढ़ की यह गौरवशाली परंपरा इस वर्ष थमने की कगार पर पहुंच गई है.

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