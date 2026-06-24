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UP के भीषण अग्निकांड, जिन्होंने छीनी सैकड़ों जिंदगियां; लखनऊ हादसे ने उजागर की लापरवाही

UP के भीषण अग्निकांड. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी के अलीगंज में हुए दर्दनाक अग्निकांड में 15 लोगों की मौत हो गई. हादसे ने पूरे प्रदेश ही नहीं, देश को भी झकझोर दिया है. आग इतनी भीषण थी कि तीसरी मंजिल पर फंसे करीब एक दर्जन युवाओं को अपनी जान बचाने के लिए तार के सहारे नीचे उतरना पड़ा. दौरान एक युवक ने तीसरी मंजिल से नीचे छलांग लगा दी, जिसमें उसे गंभीर चोटे आई हैं. घटना के दौरान जो 15 युवा बिल्डिंग के अंदर फंस गए, वह जिंदा बाहर नहीं निकल सके. मामले की जांच जारी: हादसे के कारणों को लेकर जांच अभी जारी है. चर्चाएं हैं कि तीसरी मंजिल पर संचालित एनीमेशन ट्रेनिंग सेंटर में एक ही एंट्री प्वांट था, जिसमें डिजिटल लॉक लगा था. वहीं से आने-जाने का एकमात्र रास्ता था. आग लगने के बाद लॉक सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया ओर दरवाजा बंद हो गया. बताया जा रहा है कि कई छात्रों ने बचने के लिए खुद को बाथरूम में बंद कर लिया, लेकिन धुआं भर जाने के कारण उनकी मौत हो गई. लखनऊ हादसे ने फिर उजागर की लापरवाही. (Video Credit: ETV Bharat) अब तक हुई कार्रवाई: कई मायनों में यह आग की घटना अलग है. आमतौर पर आग की घटनाओं में दुर्घटना का मामला दर्ज होता है, लेकिन इस मामले में बिल्डिंग मालिक, किराएदार और वहां पर व्यावसायिक गतिविधियां करने वालों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. नामजद चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. जांच में नियमों की अनदेखी और लापरवाही के गंभीर आरोप सामने आए हैं. यूपी में पहले भी हुए हादसे: यह पहली बार नहीं है, जब उत्तर प्रदेश में आग की किसी घटना ने बड़ी संख्या में लोगों की जान ली है. इससे पहले भदोही दुर्गा पूजा पंडाल अग्निकांड, हापुड़ फैक्ट्री अग्निकांड, झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड, लेवाना होटल अग्निकांड और राजधानी के अन्य बड़े हादसों में जान-माला का बड़ा नुकसान किया है. इन आग की घटनाओं ने परिवारों की खुशियां छीन लीं और फायर सेफ्टी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए. दुर्गा पूजा पंडाल अग्निकांड: 2 अक्टूबर 2022 की रात उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के औराई के नरथुआ गांव में दुर्गा पूजा पंडाल में आग लग गई. यह आग तब लगी जब आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था. पंडाल में महिलाओं और बच्चों समेत सैकड़ों लोग थे. इसी दौरान अचानक पंडाल में आग लगी. आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को निकलने का मौका नहीं मिला. कुछ ही मिनटों में पंडाल आग की लपटों में घिर गया जिसके बाद भगदड़ मच गई. हादसे में कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए. घटना के दौरान 17 लोगों की मौत हो गई थी. इस आग की घटना में 70 से अधिक लोग घायल हुए थे. लखनऊ अग्निकांड पीड़ित परिवारों से मिलते मुख्यमंत्री योगी व अन्य. (Photo Credit: ETV Bharat) फैक्ट्री अग्निकांड: हापुड़ जिले में जून 2022 में एक फैक्ट्री में भीषण विस्फोट और उसके बाद आग की घटना हुई. जिले के धौलाना क्षेत्र स्थित फैक्ट्री में अचानक तेज धमाका हुआ. धमाके के बाद आग तेजी से फैली. जिस समय यह घटना हुई फैक्ट्री में बड़ी संख्या में मजदूर काम कर रहे थे. धमाका इतना तेज था कि लोगों में दहशत फैल गई. आग और विस्फोट की इस घटना में 12 लोगों की मौत हो गई थी. वहीं, कई अन्य घायल हो गए थे.