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UP के भीषण अग्निकांड, जिन्होंने छीनी सैकड़ों जिंदगियां; लखनऊ हादसे ने उजागर की लापरवाही

उत्तर प्रदेश में आग की किसी घटना ने बड़ी संख्या में लोगों की जान ली है. इसके बावजूद लापरवाही नहीं रुक रही.

UP के भीषण अग्निकांड.
UP के भीषण अग्निकांड. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 8:58 AM IST

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Updated : June 24, 2026 at 9:14 AM IST

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लखनऊ: राजधानी के अलीगंज में हुए दर्दनाक अग्निकांड में 15 लोगों की मौत हो गई. हादसे ने पूरे प्रदेश ही नहीं, देश को भी झकझोर दिया है. आग इतनी भीषण थी कि तीसरी मंजिल पर फंसे करीब एक दर्जन युवाओं को अपनी जान बचाने के लिए तार के सहारे नीचे उतरना पड़ा. दौरान एक युवक ने तीसरी मंजिल से नीचे छलांग लगा दी, जिसमें उसे गंभीर चोटे आई हैं. घटना के दौरान जो 15 युवा बिल्डिंग के अंदर फंस गए, वह जिंदा बाहर नहीं निकल सके.

मामले की जांच जारी: हादसे के कारणों को लेकर जांच अभी जारी है. चर्चाएं हैं कि तीसरी मंजिल पर संचालित एनीमेशन ट्रेनिंग सेंटर में एक ही एंट्री प्वांट था, जिसमें डिजिटल लॉक लगा था. वहीं से आने-जाने का एकमात्र रास्ता था. आग लगने के बाद लॉक सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया ओर दरवाजा बंद हो गया. बताया जा रहा है कि कई छात्रों ने बचने के लिए खुद को बाथरूम में बंद कर लिया, लेकिन धुआं भर जाने के कारण उनकी मौत हो गई.

लखनऊ हादसे ने फिर उजागर की लापरवाही. (Video Credit: ETV Bharat)

अब तक हुई कार्रवाई: कई मायनों में यह आग की घटना अलग है. आमतौर पर आग की घटनाओं में दुर्घटना का मामला दर्ज होता है, लेकिन इस मामले में बिल्डिंग मालिक, किराएदार और वहां पर व्यावसायिक गतिविधियां करने वालों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. नामजद चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. जांच में नियमों की अनदेखी और लापरवाही के गंभीर आरोप सामने आए हैं.

यूपी में पहले भी हुए हादसे: यह पहली बार नहीं है, जब उत्तर प्रदेश में आग की किसी घटना ने बड़ी संख्या में लोगों की जान ली है. इससे पहले भदोही दुर्गा पूजा पंडाल अग्निकांड, हापुड़ फैक्ट्री अग्निकांड, झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड, लेवाना होटल अग्निकांड और राजधानी के अन्य बड़े हादसों में जान-माला का बड़ा नुकसान किया है. इन आग की घटनाओं ने परिवारों की खुशियां छीन लीं और फायर सेफ्टी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए.

दुर्गा पूजा पंडाल अग्निकांड: 2 अक्टूबर 2022 की रात उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के औराई के नरथुआ गांव में दुर्गा पूजा पंडाल में आग लग गई. यह आग तब लगी जब आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था. पंडाल में महिलाओं और बच्चों समेत सैकड़ों लोग थे. इसी दौरान अचानक पंडाल में आग लगी.

आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को निकलने का मौका नहीं मिला. कुछ ही मिनटों में पंडाल आग की लपटों में घिर गया जिसके बाद भगदड़ मच गई. हादसे में कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए. घटना के दौरान 17 लोगों की मौत हो गई थी. इस आग की घटना में 70 से अधिक लोग घायल हुए थे.

लखनऊ अग्निकांड पीड़ित परिवारों से मिलते मुख्यमंत्री योगी व अन्य.
लखनऊ अग्निकांड पीड़ित परिवारों से मिलते मुख्यमंत्री योगी व अन्य. (Photo Credit: ETV Bharat)

फैक्ट्री अग्निकांड: हापुड़ जिले में जून 2022 में एक फैक्ट्री में भीषण विस्फोट और उसके बाद आग की घटना हुई. जिले के धौलाना क्षेत्र स्थित फैक्ट्री में अचानक तेज धमाका हुआ. धमाके के बाद आग तेजी से फैली. जिस समय यह घटना हुई फैक्ट्री में बड़ी संख्या में मजदूर काम कर रहे थे. धमाका इतना तेज था कि लोगों में दहशत फैल गई. आग और विस्फोट की इस घटना में 12 लोगों की मौत हो गई थी. वहीं, कई अन्य घायल हो गए थे.

मेडिकल कॉलेज अग्निकांड: नवंबर 2024 में झांसी जिले के नवजात शिशु गहन चिकित्सा कक्ष (NICU) में अचानक आग की घटना हुई. जिल वार्ड में आग ही वहां बड़ी संख्या में नवजात बच्चों का इलाज हो रहा था. आग की घटना के बाद अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई. हादसे में 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई. घटना के दौरान अस्पताल के कर्मचारियों ने हिम्मत दिखाई और कई अन्य बच्चों को सकुशल बचा लिया.

BRD मेडिकल कॉलेज में आग: जुलाई 2023 में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन वार्ड में देर रात अचानक आग की घटना हुई. आग से एक वार्ड में धुआं भर गया, जिससे अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई. जिस वार्ड में धुंआ भरा था, वार्ड में 58 मरीज भर्ती थे, जिनमें कई मरीज आईसीयू और वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे.

लखनऊ की बस्ती में लगी आग: अप्रैल 2026 में राजधानी लखनऊ के विकास नगर स्थित रिंग रोड किनारे बनी झुग्गी झोपड़ी बस्ती में भीषण आग लग गई. आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. इस दौरान सैकड़ों झोपड़ियां जलकर खाक हो गईं. झुग्गियों में रखे गैस सिलेंडर एक के बाद एक फटने लगे, जिससे बड़ा हादसा हो गया. इस आग की घटना में दो बच्चियों की मौत हो गई.

लेवाना होटल अग्निकांड: सितंबर 2022 में लखनऊ के हजरतगंज स्थित लेवाना सुइट्स होटल में सुबह-सुबह अचानक भीषण आग लग गई. आग लगते ही होटल के कमरों और गलियारों में धुआं भर गया. गेस्ट होटल के अदंर ही फंस गए. घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए.

चारबाग होटल अग्निकांड: 19 जून 2018 को लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के पास स्थित विराट इंटरनेशनल में भीषण आग लग गई. आग की वजह से होटल के कमरों और गैलरी में धुआं भर गया, जिससे कई लोग अंदर फंस गए. घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस दर्दनाक हादसे में एक मासूम बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई.

आरएमएल अस्पताल में आग: 9 जनवरी 2022 को लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के एक सेक्शन में आग लग गई. आग पर काबू पाने के लिए घंटो मश्ककत करनी पड़ी. राहत की बात यह रही की इस आग की घटना में किसी की मौत नहीं हुई थी.

आलमबाग अग्निकांड: वर्ष 2022 में लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में एक इमारत में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया था. आग लगते ही आसपास के लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी. देखते ही देखते आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया और दूर-दूर तक धुएं का गुबार दिखाई देने लगा. मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

राहत और बचाव कार्य के दौरान भवन में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. घटना के बाद आग लगने के कारणों की जांच कराई गई और अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठे. इस हादसे ने एक बार फिर घनी आबादी वाले इलाकों में फायर सेफ्टी मानकों के पालन की आवश्यकता को उजागर किया.

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Last Updated : June 24, 2026 at 9:14 AM IST

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