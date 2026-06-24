अलीगंज अग्निकांड: निलंबित एफएसएसओ पलटे, सीएम को लिखा था पत्र, कहा था वास्तविक दोषियों पर हो कार्रवाई
एफएसएसओ इंदिरानगर कमलेन्द्र कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिखकर मामले के वास्तविक दोषियों की पहचान करने, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 24, 2026 at 10:32 AM IST
लखनऊ: लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में हुए दर्दनाक अग्निकांड में 15 युवाओं की मौत के बाद निलंबित किए गए एफएसएसओ इंदिरानगर कमलेन्द्र कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मामले के वास्तविक दोषियों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी.
इस दौरान इन्होंने सीएफओ को जिम्मेदार बताते हुए कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अब एफएसएसओ पलट गए हैं.
उन्होंने दूसरा वीडियो जारी किया है, जिसमें उनका कहना है कि वो वीडियो किसी ने उन्हे भ्रमित कर के बनवाया था, उन्हें अपने अधिकारियों पर पूरा भरोसा है और यकीन है कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी. सीएम को लिखे गए पत्र व पहले जारी किए वीडियो के लेकर एफएसएसओ ने माफी भी मांगी है.
सीएम को लिखा था पत्र
मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र में कमलेन्द्र कुमार सिंह ने लिखा था कि 22 जून को हुए इस हादसे ने पूरे प्रदेश को गहरे शोक और आक्रोश में डाल दिया. घटना के बाद उनके खिलाफ की गई कार्रवाई अन्यायपूर्ण है, क्योंकि एफएसएसओ का कार्यक्षेत्र सीमित होता है.
उनका कहना है कि उनका दायित्व केवल स्थानीय स्तर पर निरीक्षण और रिपोर्टिंग का होता है, जबकि बिल्डिंग को फायर क्लीयरेंस देने और शहर की समग्र अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी मुख्य अग्निशमन अधिकारी चीफ फायर ऑफीसर (सीएफओ) की होती है.
पत्र में कमलेन्द्र कुमार सिंह ने कहा था कि जिस भवन को आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृति दी गई थी, उसका वर्षों से व्यावसायिक उपयोग हो रहा था. ऐसे में इसकी जानकारी संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को होनी चाहिए थी.
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आग लगने के बाद राहत एवं बचाव कार्य में देरी और समन्वय की कमी देखने को मिली, जिसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.
कमलेन्द्र कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था कि उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई पर पुनर्विचार किया जाए, घटना के वास्तविक जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान कर उनके खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाए तथा पीड़ित परिवारों को शीघ्र न्याय और उचित मुआवजा दिलाया जाए.
अलीगंज अग्निकांड के बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए चार अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है. इनमें गौरव कुमार (अधिशासी अभियंता, कलेक्शन, जानकीपुरम), कमलेन्द्र कुमार सिंह (एफएसएसओ, इंदिरानगर), अनिल कुमार (सहायक अभियंता) और प्रमोद पांडे (कनिष्ठ अभियंता) शामिल हैं। शासन ने इन अधिकारियों की भूमिका की जांच के निर्देश भी दिए हैं.
कमलेन्द्र कुमार सिंह द्वारा मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र के बाद मामले ने नया मोड़ आया था. पत्र में लगाए गए आरोपों और उठाए गए सवालों को लेकर प्रशासनिक और फायर विभाग के गलियारों में चर्चा तेज हो गई थी.
वहीं, पीड़ित परिवारों और आम जनता की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जांच में आखिरकार इस दर्दनाक हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही किस स्तर पर तय होती है.