अलीगंज अग्निकांड: अवैध निर्माण करने वाले ने कहा - "जितना अवैध, उतना ही तोड़ेंगे"
25 जून को लखनऊ के अलीगंज के सेक्टर-डी में आग लगने से 15 युवाओं की मौत हई थी. उस बिल्डिंग का मालिक वीरेंद्र शुक्ला हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 9:28 AM IST
लखनऊ: अलीगंज अग्निकांड में लखनऊ विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन कोर्ट में सुनवाई के दूसरे दिन फैसला नहीं हो सका आरोपित वीरेंद्र शुक्ला के वकीलों की ओर से आपत्ति की गई है कि पूरा निर्माण अवैध नहीं है. निर्माण का नक्शा पास हुआ था जितना हिस्सा अवैध है. उसको ध्वस्त कर सकते हैं.
इसके अलावा वकीलों की ओर से यहां भी कहा गया कि 24 मीटर सड़क पर नई व्यवस्था के तहत कमर्शियल निर्माण की अनुमति मिल सकती है, तो उस तहत हमारी कंपाउंडिंग की जाए. फिलहाल लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सुनवाई का जवाब कल देने का निर्णय लिया है.
25 जून को अलीगंज के सेक्टर डी में जिस निर्माण में आग लगने से 15 युवाओं की मौत हो गई थी. उस बिल्डिंग का मालिक वीरेंद्र शुक्ला है, जो इस समय जेल में है. इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण सुनवाई कर रहा है. जिसको लेकर वीरेंद्र शुक्ल पक्ष के वकील सुनवाई के पहले दिन आए थे. उन्होंने आपत्ति रखने के लिए एक दिन का समय मांगा था.
इसके बाद बुधवार को वह फिर से आए लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से संयुक्त सचिव अतुल कुमार ने उनकी बातचीत सुनी. उन्होंने आपत्ति जताई कि "हमारा नक्शा पास है, इसके बावजूद डिमोलिशन की तैयारी की जा रही है. हमारा जितना निर्माण अवैध है. उसको हम खुद अल्टर कर देंगे. इसके अलावा लखनऊ विकास प्राधिकरण का एक नियम है. जिसके तहत 24 मी रोड पर रेजिडेंशियल में कमर्शियल निर्माण किया जा सकता है. उसकी इंपैक्ट फीस जमा करके हम अपने निर्माण को कंपाउंडिंग के माध्यम से वैध कराएंगे."
इस मुद्दे पर अतुल कुमार ने कहा था कि "आप लोगों की सुनवाई कल की जाएगी वकीलों ने कहा कि उनका हाईकोर्ट में एक केस लगा है इसलिए वे कल नहीं आ सकते जिस पर उनसे कहा गया कि शाम 4 बजे आपकी सुनवाई होगी."
अलीगंज अग्निकांड: 16 दिन बाद भी एसआईटी रिपोर्ट का इंतजार
लखनऊ के अलीगंज में हुए दर्दनाक अग्निकांड को 16 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है. इस हादसे में 15 लोगों की जान चली गई थी. घटना के बाद शासन ने पूरे मामले की जांच के लिए दो सदस्यीय एसआईटी का गठन किया और एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे, लेकिन तय समय बीत जाने के बाद भी यह साफ नहीं हो सका है कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपी है या अभी जांच चल रही है? शासन से लेकर एसआईटी तक, किसी स्तर पर भी आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी साझा नहीं की जा रही हैं. एसआईटी जांच रिपोर्ट का लोगों को इंतजार है.
इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि एसआईटी ने किन विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करेगी. रिपोर्ट में किसके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई जाएगी? इसे भी पूरी तरह गोपनीय रखा जा रहा है. यही वजह है कि रिपोर्ट को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं.
कार्रवाई के दायरे में 28 अधिकारी व कर्मचारी अलीगंज अग्निकांड में अब तक कुल 28 अधिकारी और कर्मचारी कार्रवाई या कार्रवाई की संस्तुति के दायरे में है। हादसे के बाद सबसे पहले चार अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित किया गया था, जिनमें एलडीए, अग्निशमन विभाग और बिजली विभाग के अधिकारी शामिल थे.
इसके बाद एलडीए ने अपने 18 अधिकारियों और इंजीनियरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति शासन से की है. 6 पीसीएस अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में हैं. हालांकि इन 24 आरोपियों के खिलाफ अंतिम सरकारी कार्रवाई अभी बाकी है. इस बीच अग्निकांड की जांच कर रही दो सदस्यीय एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है.
कार्रवाई के बाद कर्मचारियों ने किया था विरोध घटना के तुरंत बाद प्रारंभिक जांच के आधार पर चार कर्मचारियों को निलंबित किया गया था. इनमें से दो कर्मचारियों ने कार्रवाई का खुलकर विरोध भी किया और अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर सवाल उठाए. इसके बाद से माना जा रहा है कि एसआईटी हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी तथ्यों को गंभीरता से परख रही है.
इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल यह भी है कि अब तक की कार्रवाई सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारियों पर ही क्यों की गई? किसी बड़े अधिकारी जिम्मेदार अधिकारी खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इन सवालों के साथ अब सभी की नजरें एसआईटी की रिपोर्ट पर टिकी है.
लोगों को उम्मीद है कि रिपोर्ट में अगर किसी वरिष्ठ अधिकारी की लापरवाही सामने आई तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी.