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अलीगंज अग्निकांड: डेट निकल गई और एसआईटी ढूंढ़ रही सबूत, शासन को कब सौंपेगी रिपोर्ट...

एसआईटी ने मुख्य रूप से एलडीए, बिजली विभाग, विद्युत सुरक्षा निदेशालय व फायर सेफ्टी विभाग के तमाम अधिकारियों से पूछताछ की है.

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अलीगंज अग्निकांड: एसआईटी शासन को कब सौंपेगी रिपोर्ट. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 11:24 AM IST

3 Min Read
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लखनऊ: राजधानी लखनऊ के अलीगंज में हुए अग्निकांड जिसमें 15 लोगों की मौत हो हुई की जांच कर रही है एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट शासन को नहीं सौपी है. मंगलवार को एसआईटी को जांच रिपोर्ट शासन के सामने पेश करनी थी, लेकिन अभी जांच से संबंधित कुछ सबूत नहीं मिले हैं. लिहाजा अभी जांच रिपोर्ट शासन के सामने पेश करने में एसआईटी को एक दो दिन का समय और लग सकता है.

हालांकि, अब तक की जांच में एसआईटी ने घटना से जुड़े कई सबूत जुटाए हैं. एसआईटी के सामने तमाम ऐसे तत्व निकल कर सामने आए हैं, जिसमें यह साबित हुआ है कि बिल्डिंग में बड़े पैमाने पर नियमों का उल्लंघन किया गया है.

जहां एक और एसआईटी की जांच में बिल्डिंग में नियमों के उल्लंघन को लेकर तमाम तथ्य सामने आए हैं और एसआईटी ने इस बारे में सबूत जुटाए हैं.

वहीं दूसरी ओर एसआईटी की जांच में इन बातों को भी शामिल किया गया है कि जब बिल्डिंग नियम के विरुद्ध संचालित हो रही थी, तो किन विभागों की जिम्मेदारों ने अपने काम में लापरवाही की, जिसके चलते इस रेजिडेंशियल बिल्डिंग में बड़े पैमाने पर कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही थी.

एसआईटी ने मुख्य रूप से एलडीए, बिजली विभाग, विद्युत सुरक्षा निदेशालय व फायर सेफ्टी विभाग के तमाम अधिकारियों से पूछताछ की है। जिनते बयान भी रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं.

जहां एक और एसआईटी ने नियम के विरुद्ध संचालित हो रही व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में तथ्य जुटाए हैं. वहीं दूसरी ओर एसआईटी इस दिशा में भी पड़ताल पूरी कर चुकी है कि आखिर फायर सेफ्टी विभाग की ओर से समय से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया या नहीं?

एसआईटी की टीम ने फायर कंट्रोल रूम को मिली पहली सूचना और मौके पर पहुंची पहली फायर सर्विस की गाड़ी के समय के संदर्भ में जानकारी जुटाई है ऐसे में यदि राहत पहुंचाने में किसी भी कर्मचारी के स्तर पर लापरवाही हुई है तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही हो सकती है.

22 तारीख को हुई इस घटना के बाद 7 दिनों के बाद एसआईटी को जांच शासन को भेजनी थी, लेकिन मंगलवार को एसआईटी ने जांच शासन के सामने पेश नहीं किया है.

आज आठवां दिन है जल्दी एसआईटी जांच रिपोर्ट शासन के सामने पेश कर सकती है. लेकिन अब तक की जांच में एसआईटी अपने नतीजे पर पहुंच चुकी है.

हालांकि, जो तथ्य समिति ने जुटाए हैं उसे व्यवस्थित तरीके से सरकार के सामने जल्द पेश करने की तैयारी है. एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में पाया है कि बिल्डिंग में बड़े पैमाने पर व्यवसाय गतिविधियों की जा रही थी और नियमों की बड़े पैमाने पर अनदेखी की गई है.

एसआईटी ने बिजली विभाग से तमाम दस्तावेज इकट्ठा किए हैं. मिली जानकारी के अनुसार बिल्डिंग का स्वीकृत लोड 20 किलोवाट था, जबकि यहां पर 35 किलो वाट तक का इस्तेमाल किया जा रहा था.

एसआईटी की रिपोर्ट में बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के सबूत मिले हैं. वहीं बिल्डिंग में बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से निर्माण कराया गया है. इसके तत्व भी जुटाए गए हैं.

एसआईटी की टीम ने बिल्डिंग में फायर एग्जिट की जगह पर लगी लिफ्ट, बायोमेट्रिक दरवाजे और नियमों की के बारे में पर्याप्त सबूत जुटाए हैं. ऐसे में जल्दी एसआईटी शासन के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करेगी. रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कर सकती है.

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