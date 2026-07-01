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अलीगंज अग्निकांड: डेट निकल गई और एसआईटी ढूंढ़ रही सबूत, शासन को कब सौंपेगी रिपोर्ट...

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के अलीगंज में हुए अग्निकांड जिसमें 15 लोगों की मौत हो हुई की जांच कर रही है एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट शासन को नहीं सौपी है. मंगलवार को एसआईटी को जांच रिपोर्ट शासन के सामने पेश करनी थी, लेकिन अभी जांच से संबंधित कुछ सबूत नहीं मिले हैं. लिहाजा अभी जांच रिपोर्ट शासन के सामने पेश करने में एसआईटी को एक दो दिन का समय और लग सकता है.

हालांकि, अब तक की जांच में एसआईटी ने घटना से जुड़े कई सबूत जुटाए हैं. एसआईटी के सामने तमाम ऐसे तत्व निकल कर सामने आए हैं, जिसमें यह साबित हुआ है कि बिल्डिंग में बड़े पैमाने पर नियमों का उल्लंघन किया गया है.

जहां एक और एसआईटी की जांच में बिल्डिंग में नियमों के उल्लंघन को लेकर तमाम तथ्य सामने आए हैं और एसआईटी ने इस बारे में सबूत जुटाए हैं.

वहीं दूसरी ओर एसआईटी की जांच में इन बातों को भी शामिल किया गया है कि जब बिल्डिंग नियम के विरुद्ध संचालित हो रही थी, तो किन विभागों की जिम्मेदारों ने अपने काम में लापरवाही की, जिसके चलते इस रेजिडेंशियल बिल्डिंग में बड़े पैमाने पर कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही थी.

एसआईटी ने मुख्य रूप से एलडीए, बिजली विभाग, विद्युत सुरक्षा निदेशालय व फायर सेफ्टी विभाग के तमाम अधिकारियों से पूछताछ की है। जिनते बयान भी रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं.

जहां एक और एसआईटी ने नियम के विरुद्ध संचालित हो रही व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में तथ्य जुटाए हैं. वहीं दूसरी ओर एसआईटी इस दिशा में भी पड़ताल पूरी कर चुकी है कि आखिर फायर सेफ्टी विभाग की ओर से समय से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया या नहीं?

एसआईटी की टीम ने फायर कंट्रोल रूम को मिली पहली सूचना और मौके पर पहुंची पहली फायर सर्विस की गाड़ी के समय के संदर्भ में जानकारी जुटाई है ऐसे में यदि राहत पहुंचाने में किसी भी कर्मचारी के स्तर पर लापरवाही हुई है तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही हो सकती है.