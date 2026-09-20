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अलीगंज अग्निकांड: 87 दिन बाद दाखिल 500 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट; आग लगने के कारण और लोगों के बाहर न निकल पाने के बिंदू शामिल

अग्निकांड में 15 नौजवानों की चली गई थी जान, बिल्डिंग पार्टनर सुरेंद्र अभी फरार

अलीगंज अग्निकांड
अलीगंज अग्निकांड (फाइल फोटो) (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 1:08 PM IST

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लखनऊ: राजधानी के अलीगंज में 22 जून को हुए भीषण अग्निकांड को शायद ही कोई भूल पाया होगा. इस हादसे में 15 नौजवानों की जान चली गई थी. दोपहर के वक्त लगी आग ने कुछ ही देर में पूरी इमारत को धुएं से भर दिया था. अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाया और कई लोग वहीं फंस गए थे. हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर आग कैसे लगी और आग लगने के बाद लोग समय रहते बाहर क्यों नहीं निकल सके?

अब इस मामले में पुलिस ने 87 दिन बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है. चार्जशीट 500 पन्नों से ज्यादा की है. एसीपी अलीगंज शशि प्रकाश मिश्रा ने ईटीवी भारत से बातचीत में इसकी पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि विवेचना के दौरान घटना से जुड़े तमाम पहलुओं को जांच में शामिल किया गया है. चार्जशीट में आरोपियों के बारे में विस्तृत जानकारी देने के साथ ही आग लगने के कारणों और आग लगने के बाद लोगों के अंदर फंसने की वजहों को भी शामिल किया गया है. बचाव कार्य में किन कारणों से दिक्कत आई, इस पहलू को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है.

पुलिस ने इस मामले में भवन मालिक वीरेंद्र शुक्ला समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. इसमें स्टूडियो संचालक सुरेश कुमार, राम कश्यप उपाध्याय और तुषार कृष्ण जायसवाल के नाम भी शामिल हैं. वहीं वीरेंद्र शुक्ला का भाई व बिल्डिंग पार्टनर सुरेंद्र अभी फरार है. पुलिस उसकी तलाश कर रही है. यानी इस मामले में पुलिस ने अपनी विवेचना के आधार पर आरोपियों की भूमिका को चार्जशीट में शामिल किया है. जबकि फरार आरोपी के खिलाफ कार्रवाई अभी बाकी है.

ये हुई थी घटना

22 जून को अलीगंज के सेक्टर-डी स्थित इमारत में अचानक आग लग गई थी. देखते ही देखते आग और धुआं तेजी से फैलने लगा था. उस वक्त इमारत के अंदर कई लोग मौजूद थे. आग बढ़ने के बाद उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पाया. धुआं इतना ज्यादा था कि अंदर फंसे लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया. इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई थी. हादसे के बाद घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम शुरू किया गया, लेकिन तब तक कई जिंदगियां खत्म हो चुकी थीं. हादसे के बाद इमारत में आग से बचाव के इंतजामों को लेकर भी सवाल खड़े हुए थे. यह सवाल उठने लगा था कि अगर इमारत में सुरक्षा के इंतजाम ठीक होते तो क्या लोगों को समय रहते बाहर निकाला जा सकता था. आग लगने के बाद बचाव दल के सामने क्या-क्या दिक्कतें आईं और इमारत की बनावट या वहां मौजूद व्यवस्थाओं की वजह से लोगों को बाहर निकालने में परेशानी क्यों हुई, पुलिस ने अपनी जांच में इन पहलुओं को भी शामिल किया है.

एसआईटी ने भी की थी जांच

हादसे की गंभीरता को देखते हुए पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई थी. जांच के दौरान मौके की स्थिति, भवन से जुड़े दस्तावेज, वहां मौजूद व्यवस्थाओं और घटना से जुड़े लोगों के बयान सहित कई बिंदुओं को देखा गया था. अब पुलिस ने अपनी विवेचना पूरी करने के बाद 500 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है. एसीपी शशि प्रकाश मिश्रा के मुताबिक चार्जशीट में घटना की पूरी जानकारी को सामने रखा गया है. पुलिस ने सिर्फ यह पता लगाने तक जांच सीमित नहीं रखी कि आग कैसे लगी, बल्कि यह भी देखा कि आग लगने के बाद ऐसी कौन-कौन सी परिस्थितियां बनीं, जिनकी वजह से लोग अंदर फंस गए और बचाव कार्य में भी परेशानी आई थी.

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