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अलीगंज अग्निकांड: 87 दिन बाद दाखिल 500 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट; आग लगने के कारण और लोगों के बाहर न निकल पाने के बिंदू शामिल

अलीगंज अग्निकांड (फाइल फोटो) ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी के अलीगंज में 22 जून को हुए भीषण अग्निकांड को शायद ही कोई भूल पाया होगा. इस हादसे में 15 नौजवानों की जान चली गई थी. दोपहर के वक्त लगी आग ने कुछ ही देर में पूरी इमारत को धुएं से भर दिया था. अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाया और कई लोग वहीं फंस गए थे. हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर आग कैसे लगी और आग लगने के बाद लोग समय रहते बाहर क्यों नहीं निकल सके? अब इस मामले में पुलिस ने 87 दिन बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है. चार्जशीट 500 पन्नों से ज्यादा की है. एसीपी अलीगंज शशि प्रकाश मिश्रा ने ईटीवी भारत से बातचीत में इसकी पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि विवेचना के दौरान घटना से जुड़े तमाम पहलुओं को जांच में शामिल किया गया है. चार्जशीट में आरोपियों के बारे में विस्तृत जानकारी देने के साथ ही आग लगने के कारणों और आग लगने के बाद लोगों के अंदर फंसने की वजहों को भी शामिल किया गया है. बचाव कार्य में किन कारणों से दिक्कत आई, इस पहलू को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है. पुलिस ने इस मामले में भवन मालिक वीरेंद्र शुक्ला समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. इसमें स्टूडियो संचालक सुरेश कुमार, राम कश्यप उपाध्याय और तुषार कृष्ण जायसवाल के नाम भी शामिल हैं. वहीं वीरेंद्र शुक्ला का भाई व बिल्डिंग पार्टनर सुरेंद्र अभी फरार है. पुलिस उसकी तलाश कर रही है. यानी इस मामले में पुलिस ने अपनी विवेचना के आधार पर आरोपियों की भूमिका को चार्जशीट में शामिल किया है. जबकि फरार आरोपी के खिलाफ कार्रवाई अभी बाकी है. ये हुई थी घटना