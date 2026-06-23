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अलीगंज अग्निकांड; घर का अकेला सहारा था अब्दुल, परिजन बोले- "ट्यूशन पढ़ाकर पूरी की थी पढ़ाई, सब कुछ बिखर गया..."

परिजन अदनान ने बताया कि परिवार की हालत बेहद दयनीय है. उन्होंने कहा कि 'जब मां-बाप को सहारा देने का समय आया तो वह खुद इस हादसे का शिकार हो गए. उन्होंने बताया कि उसकी शादी की भी बातचीत चल रही थी.'

पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्हें अलीगंज स्थित सेंटर में नौकरी मिल गई थी. नौकरी मिलने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे सुधरने लगी थी. घरवालों को उम्मीद थी कि अब उनके संघर्ष के दिन खत्म होने वाले हैं, लेकिन इस हादसे ने उनकी सारी उम्मीदें छीन लीं.

अब्दुल रहमान के पिता पैरालिसिस बीमारी से पीड़ित हैं और चलने-फिरने में असमर्थ हैं. बेहद कठिन परिस्थितियों के बीच पले-बढ़े अब्दुल रहमान पढ़ाई में काफी होनहार थे. उन्होंने ट्यूशन पढ़ाकर और पार्ट-टाइम नौकरी करके अपनी शिक्षा पूरी की थी.

लखनऊ : राजधानी के अलीगंज में सोमवार को हुए भीषण अग्निकांड में बालागंज के अलमास बाग निवासी अब्दुल रहमान की भी मौत हो गई. अब्दुल रहमान अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे. उनकी मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

अदनान के मुताबिक, अब्दुल रहमान बेहद मेहनती और शरीफ स्वभाव के युवक थे. हादसे के दौरान उन्हें अपने घरवालों को आखिरी बार फोन करने का भी मौका नहीं मिल सका. अदनान का कहना है कि अगर बिल्डिंग में पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम होते तो शायद इतनी बड़ी त्रासदी नहीं होती. उन्होंने आरोप लगाया कि भवन में आग से बचाव के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, न तो उचित फायर सेफ्टी सिस्टम मौजूद था और न ही पर्याप्त वेंटिलेशन की व्यवस्था थी.





उन्होंने बताया कि भवन के दरवाजे फिंगरप्रिंट सिस्टम से संचालित होते थे. आग लगने के दौरान दरवाजे बंद हो गए, जिससे अंदर मौजूद लोगों के बाहर निकलने का रास्ता अवरुद्ध हो गया. इसके अलावा भवन में कोई अलग इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं था.

परिजनों का आरोप है कि फायर ब्रिगेड की टीम भी काफी देर से मौके पर पहुंची. उनका कहना है कि अगर राहत एवं बचाव कार्य समय रहते शुरू हो जाता तो शायद अब्दुल रहमान समेत कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी.





उन्होंने बताया कि हर रोज की तरह सोमवार को भी अब्दुल रहमान अपने मां-बाप की दुआएं लेकर घर से नौकरी पर निकले थे. उनकी बहन से भी अक्सर फोन पर बातचीत होती रहती थी. बहन की शादी गोमतीनगर क्षेत्र में हुई है. हादसे की खबर मिलने के बाद से मां-बाप का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं बहन भी भाई के निधन के सदमे से उबर नहीं पा रही है.





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