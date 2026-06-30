सैफई हादसे के पीड़ित अली को मिलेगा न्याय : भाजपा सरकार में नहीं मिला न्याय तो, सपा दिलाएगी अपनी सरकार में मुआवज़ा !
15 लाख रुपए का मुआवजा, जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने घोषित किया था, अब तक सुलतानपुर के अली को नहीं मिल सका है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 30, 2026 at 4:43 PM IST
लखनऊ: सुल्तानपुर का अली, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच फंसा हुआ एक ऐसा इंसान है. जिसके संबंध संपर्क तो इतने ऊंचे हैं कि आम आदमी तक वहां की पहुंच लगभग असंभव है. इसके बावजूद एक मुआवजे के लिए वह पिछले करीब 15 साल से संघर्ष कर रहा है. इस बीच में एक बार तो उसको कागजों पर मृत भी घोषित कर दिया गया.
उस वक्त अली के लिए 15 लाख रुपए का मुआवजा, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने घोषित किया था, अब तक उसको मिल नहीं सका है. अब सपा ने कहा कि अगर इस भाजपा सरकार में अली की मदद नहीं हुई, तो जब सपा सरकार आएगी, तो हम उनको उसका मुआवजा दिलाएंगे. वहीं भाजपा भी कह रही है कि अली को न्याय दिलाने का प्रयास भाजपा कर रही है.
सुल्तानपुर के अली, सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे, तब से उनके सहयोगी रहे. उनकी सेवा करते थे. वह पहले लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डे के पास मोटर मैकेनिक का काम किया करते थे. यहां वह कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के करीब आया और मुलायम सिंह यादव तक पहुंच गया. मुलायम सिंह यादव उस समय मुख्यमंत्री थे. और उन्होंने उसको अपना सहयोगी बना लिया.
ईटीवी भारत से बातचीत में अली ने बताया कि साल 2004 में एक बार उसको सैफई महोत्सव में किसी काम से भेजा गया. जहां उसे करंट का इतना ज़बरदस्त झटका लगा कि लंबे समय तक कोमा में रहा और उसका इलाज एम्स में हुआ. करीब 38 लाख रुपए के खर्च के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उसके इलाज के खर्च दिलाने का आदेश जारी किया था. मगर उसको यह रुपया कभी नहीं मिला.
अली ने बताया कि इस बीच में कागजों में उसको मुआवजा दिलाने के लिए मृत्यु भी घोषित कर दिया गया. इसका बाकायदा सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया. इसकी वज़ह से उसकी छोटी सी सरकारी नौकरी चली गई, क्योंकि वह कागज में मृत हो गया था.
उसने लगातार संघर्ष करते हुए खुद को दोबारा कागजों में जीवित करवाया. इसके बाद में सपा की अखिलेश सरकार चली गई. इसके बावजूद वह समाजवादी पार्टी के नेताओं के घरों के चक्कर लगाता रहा, मगर मुआवजा नहीं मिला.
साल 2026 की जनवरी में वह जब वह सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के घर दिल्ली गया, तो उनके सुरक्षाकर्मियों ने उसे भगा दिया. वह सड़क पर पैदल जा रहा था, तो अचानक किसी ने उसकी जानकारी संबित पात्रा, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं को दी.
वह भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा से संपर्क में आया और यहां फिर भारतीय जनता पार्टी के स्तर से उसे धन दिलाने का प्रयास शुरू हुआ. भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व की ओर से उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को पत्र लिखा गया और उसकी मदद करने के लिए कहा गया अब वह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय की मार्फत मुख्यमंत्री कार्यालय से संपर्क में आ चुका है. मुख्यमंत्री के सचिव संजय प्रसाद से भी उसकी भेंट हुई है और उसकी उम्मीद है कि निकट भविष्य में उसे मुआवज़ा मिल जाएगा.
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय चौधरी ने बताया कि निश्चित तौर पर जी मदद का ऐलान हुआ है उसे दिलाने में बीजेपी और सरकार उनकी पूरी मदद करेगी. हमारी पार्टी उनके लिए प्रयास कर रही है और हर संभव कोशिश होगी कि उनकी पूरी मदद हो जाए.
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहाकि "अली के लिए हमारी पार्टी ने प्रयास किया था. हमारी सरकार ने प्रयास किया था. पता नहीं किस कारण से उनका उनका मुआवजा नहीं मिल सका. अगर वे अब भारतीय जनता पार्टी की शरण में हैं. निश्चित तौर पर उम्मीद करते हैं कि सरकार उनकी मदद करेगी. अगर इस भाजपा सरकार में उनकी मदद नहीं हुई, तो निश्चित तौर पर जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, तो हम अली को उसका मुआवजा दिलाएंगे."