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72 घंटे पहले ही मिल जाएगा प्रदूषण का अलर्ट, दिल्ली सरकार की नई पर्यावरण पहल, सुधरेगी राजधानी की हवा

एआई और उन्नत तकनीक से वायु प्रदूषण रोकने के लिए सीएम रेखा गुप्ता की मौजूदगी में एमओयू पर हस्ताक्षर. ( दिल्ली सीएम एक्स हैंडल )