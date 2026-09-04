अजमेर में मौसमी बीमारियों के साथ स्वाइन फ्लू ने दी दस्तक, जेएलएन अस्पताल में 80 बेड का वार्ड अलग से बनाया
स्वाइन फ्लू के दो मरीज आए हैं. उन्हें घर पर ही उपचार लेने और आइसोलेट रहने की सलाह दी गई है.
Published : September 4, 2026 at 2:29 PM IST
अजमेर: मौसमी बीमारियों के प्रकोप के साथ अब स्वाइन फ्लू ने भी दस्तक दे दी है. एक दंपती की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा महकमा ही नहीं बल्कि संभाग का सबसे बड़ा जेएलएन अस्पताल भी अलर्ट हो गया है. अस्पताल में एहतियातन 80 बेड का वार्ड अलग से बनाया गया है. मौसमी बीमारियों के चलते ओपीडी में मरीजों की संख्या पहले से काफी बढ़ गई है. खांसी, जुकाम, सिर में दर्द, ठंड लगकर बुखार आना, वायरल निमोनिया भी हो सकता है.
मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अनिल सामरिया ने बताया कि मौसम में बदलाव के कारण कई तरह के वायरस सक्रिय हैं. दिल्ली और जयपुर में स्वाइन फ्लू का प्रकोप बढ़ रहा है. उसी को देखते हुए 80 बेड का वार्ड आरक्षित किया गया है, जिसमें आइसोलेट की भी सुविधा है. उन्होंने बताया कि कोविड, एच1एन1, स्वाइन फ्लू के गंभीर मरीजों को भर्ती रखा जाएगा और वहीं इलाज होगा. मौसमी बीमारी का प्रकोप बढ़ने पर अस्पताल में पहले से ही तैयारी कर ली जाती है.
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स्वाइन फ्लू के दो मरीज आए सामने: डॉ. सामरिया ने बताया कि मच्छर जनित बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया से ग्रसित गंभीर मरीजों के लिए भी अलग से वार्ड तैयार किया गया है. अस्पताल प्रशासन का प्रयास रहता है कि मरीज को बेहतर सुविधा और इलाज मिले. एच1एन1 के दो पॉजिटिव मरीज आए थे. उनमें लक्षण ज्यादा गंभीर नहीं हैं, इसलिए उन्हें घर पर ही उपचार लेने और आइसोलेट रहने की सलाह दी गई है.
मास्क लगाकर रहें: उन्होंने कहा कि मौसमी बीमारियों के चलते विशेष सावधानी रखनी चाहिए. जिस प्रकार कोरोना के समय मास्क पहना, हाथों को बार-बार सैनिटाइज या साबुन से धोकर साफ रखा, उसी तरह अभी भी वही सावधानी जरूरी है. जिन्हें खांसी, जुकाम, बुखार, छींक आना, ठंड लगकर बुखार जैसे लक्षण प्रतीत हों तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क कर इलाज लेना चाहिए, मास्क लगाकर रहें और ठीक होने तक अन्य लोगों से दूरी बनाए रखें ताकि संक्रमण न फैले.
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