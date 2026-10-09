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गाजीपुर बोर्डर पर अलर्ट: CJP के प्रदर्शन को लेकर भारी पुलिस बल तैनात, संदिग्ध वाहनों की जांच जारी

गाजीपुर बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर को प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन को देखते हुए गाजियाबाद पुलिस अलर्ट पर है. जिले की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. खासतौर पर दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के जरिए राजधानी में प्रवेश करने वाले वाहनों पर निगरानी रखी जा रही है. यूपी गेट यानी गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. यही से दिल्ली जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है. पुलिस का प्रयास है कि प्रस्तावित प्रदर्शन के चलते किसी भी तरह की अव्यवस्था सीमा पर ना हो.

एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य के मुताबिक, ''दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए UP गेट और गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है. यहां 24 घंटे भारी पुलिस बल की तैनाती रहेगी. सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए डेढ़ सौ से अधिक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है. इसके साथ ही लोकल इंटेलीजेंस यूनिट की टीम को भी तैनात किया गया है जो संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेगी.''