गाजीपुर बोर्डर पर अलर्ट: CJP के प्रदर्शन को लेकर भारी पुलिस बल तैनात, संदिग्ध वाहनों की जांच जारी
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन को लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर संदिग्ध वाहनों की जा रही जांच.
Published : October 9, 2026 at 2:09 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर को प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन को देखते हुए गाजियाबाद पुलिस अलर्ट पर है. जिले की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. खासतौर पर दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के जरिए राजधानी में प्रवेश करने वाले वाहनों पर निगरानी रखी जा रही है. यूपी गेट यानी गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. यही से दिल्ली जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है. पुलिस का प्रयास है कि प्रस्तावित प्रदर्शन के चलते किसी भी तरह की अव्यवस्था सीमा पर ना हो.
एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य के मुताबिक, ''दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए UP गेट और गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है. यहां 24 घंटे भारी पुलिस बल की तैनाती रहेगी. सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए डेढ़ सौ से अधिक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है. इसके साथ ही लोकल इंटेलीजेंस यूनिट की टीम को भी तैनात किया गया है जो संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेगी.''
एसीपी सूर्यबली मौर्य ने बताया कि दिल्ली पुलिस के साथ लगातार समन्वय स्थापित कर बातचीत की जा रही है, ताकि दोनों तरफ सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में किसी तरह की परेशानी ना हो. यूपी गेट से दिल्ली में प्रवेश करने वाले संदिग्ध वाहनों की जांच की जा रही है. पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने और किसी भी गतिविधि पर तत्काल सूचित करने की निर्देश दिए गए हैं.
यूपी गेट दिल्ली-गाजियाबाद के बीच का आवागमन का प्रमुख मार्ग
यूपी गेट दिल्ली और गाजियाबाद के बीच का आवागमन का प्रमुख मार्ग है. दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के माध्यम से रोजाना बड़ी संख्या में वाहन इसी रास्ते से दिल्ली पहुंचते हैं. सीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए UP गेट पर किसी तरह से यातायात प्रभावित न हो, इसी को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस की भी ड्यूटी लगाई गई है, ताकि यातायात का संचालन सुचारू रूप से बना रहे.
बता दें, 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में कई विपक्षी राजनीतिक दलों और विभिन्न संगठनों द्वारा शामिल होने की घोषणा की गई है. इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस के साथ-साथ आसपास के जिलों में भी पुलिस अलर्ट पर है. गाजियाबाद पुलिस UP गेट समेत दिल्ली से लगी सीमाओं पर लगातार निगरानी रख रही है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी जरूरी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है.
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