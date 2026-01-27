ETV Bharat / state

यूपी में आज गरज-चमक के साथ बारिश, गिरेंगे ओले; 50 से अधिक जिलों में अलर्ट, जानिए कैसा रहेगा मौसम

मेघगर्जन के साथ वज्रपात की संभावना: बांदा, फतेहपुर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में मेघगर्जन के साथ बिजली गिरने का अनुमान है.

इन इलाकों में ओले गिरने का अलर्ट: सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में ओले गिरने का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है.

आज और कल बारिश: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में परिवर्तन हुआ है. इससे 27-28 जनवरी को प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश होने संभावना है. पिछले दिनों पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव समाप्त हो जाने और मौसम शुष्क होने के कारण न्यूनतम तापमान में प्रभावी गिरावट हुई है. इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम होने के कारण सुबह व शाम के समय भीषण ठंड पड़ रही है.

लखनऊ: यूपी में अगले 48 घंटे भारी गुजरेंगे. मौसम विभाग ने प्रदेश के 50 से अधिक जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश, ओले गिरने और 30 से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है. इस क्रम में दिन में 11 बजे के करीब आगरा में बूंदाबांदी शुरू हो गई. मौसम में बदलवा एक दिन पहले सोमवार से ही आने लगा था. पूर्वी तथा पश्चिमी संभागों में मौसम शुष्क बना रहा. कुछ इलाकों में 10 से लेकर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं. साथ ही कुछ इलाकों में घना तो कहीं अत्यधिक घना कोहरा छाया रहा. प्रदेश के प्रयागराज और सहारनपुर में घने कोहरे के कारण न्यूनतम दृश्यता शून्य पर पहुंच गई.

इन इलाकों में चलेंगी झोंकेदार हवाएं (गति 30-40 किमी/घंटा) : बांदा, फतेहपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में झोंकदार हवाएं चलने का अलर्ट है.

ऐसा रहेगा लखनऊ का मौसम: राजधानी लखनऊ में सोमवार सुबह व शाम के समय हल्का कोहरा छाया रहा. दिन में आसमान साफ रहा. तेज धूप खिली और मौसम सुहावना बना रहा. अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य है. वहीं, न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, मंगलवार को राजधानी में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश होने की भी संभावना है. मुख्यतः आसमान साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 24 व न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

मुजफ्फरनगर सबसे ठंडा : सोमवार को उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर सबसे ठंडा जिला रहा, जहां पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं सबसे अधिक अधिकतम तापमान अयोध्या जिले में 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 27 और 28 जनवरी को उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश होने, कुछ इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और ओले गिरने की संभावना है. इस दौरान न्यूनतम तापमान में तीन से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की जाएगी. वहीं, अधिकतम तापमान में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज होगी. इससे दिन के समय ठंडक में इजाफा होगा. 48 घंटे बाद फिर से न्यूनतम तापमान में तीन से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस की कमी हो सकती है.

आगरा में सुबह से छाए बादल: आगरा में मंगलवार सुबह से शीतलहर चल रही है. आसमान में बादल छाए हुए हैं. मंगलवार सुबह का तापमान 10 डिग्री से. के आसपास है. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दिन में बादल छाने के साथ हल्की बारिश हो सकती है. इसके साथ ही बुधवार से सुबह का तापमान बढ़ेगा. सुबह धुंध छाने के साथ ही दोपहर में तेज धूप निकल सकती है.

मेरठ में रिमझिम के बन रहे आसार: पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बारिश का एलर्ट मौसम वैज्ञानिक दे रहे हैं. बसंत पंचमी के दिन हुई बारिश के बाद हालांकि AQI में कुछ सुधार हुआ था, लेकिन अब फिर एक बार स्थिति पहले जैसी ही होने लगी है. आज का AQI 221 है, जो कि very poor श्रेणी में आता है. जिले में सुबह न्यूनतम तापमान 5 बजे 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, अधिकतम तापमान 18 डिग्री तक रहने की उम्मीद है. सुबह 11 बजे से 3 बजे तक अनेक स्थानों पर गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है. सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक, इस दौरान तेज हवाएं भी चलने की संभावना है, जिसके बाद निश्चित ही ठिठुरन भी बढ़ने वाली है.

