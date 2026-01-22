ETV Bharat / state

यूपी में आज से बदल जाएगा मौसम; आगरा में बारिश-ओले गिरने का अलर्ट, दोबारा लौटेगी ठंड

पश्चिमी यूपी से शुरू होगी बारिश : उन्होंने बताया कि आगामी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में 22 जनवरी की देर शाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से वर्षा का दौर शुरू होगा. 23 जनवरी को पूर्वी उत्तर प्रदेश में व्यापक वर्षा होगी. 24 जनवरी को इसमें कमी आने के बाद 25 जनवरी को मौसम शुष्क होने की सम्भावना है. इसके बाद अगले पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 26 जनवरी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से वर्षा का अगला दौर आरम्भ होकर 27 जनवरी तक पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंचने और क्रमिक बढ़ोतरी के साथ अगले एक दो दिनों तक जारी रहने का अनुमान है.

लखनऊ : यूपी में आज से मौसम बदलने वाला है. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश का दौर शुरू होने की उम्मीद है. यह अगले तीन-चार दिनों तक बरकरार रहेगा. खासकर पश्चिमी और मध्य यूपी में बारिश का अलर्ट है. पश्चिमी यूपी से शुरू होकर बारिश 23 जनवरी यानी शुक्रवार तक प्रदेश के अधिकतर इलाकों को चपेट में ले लेगी. आगरा में कल से बारिश के साथ ओले गिरने का भी अनुमान है. इसके लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. यहां भी मौसम रात से ही बदल जाएगा. जबकि वाराणसी और उसके आसपास के इलाकों में भी बारिश का सिस्टम डेवलप हो रहा है. इससे कई इलाकों में ठंड के दोबारा लौटने की संभावना है.

जिला न्यूनतम अधिकतम तापमान लखनऊ 9-12°C 25°C आगरा 10°C 26°C अलीगढ़ 9-11°‌ 26 °C बरेली 10°C 24°C मेरठ 7-11°C 24°C नोएडा 8-11°C 26°C कानपुर 9°C 25°C गोरखपुर 7-9°C 23°C वाराणसी 9°C 24°C मुरादाबाद 8°C 25°C झांसी 8-10° 23°C

आगरा में बारिश के साथ गिरेंगे ओले: आगरा में फिलहाल दिन में हल्की गर्मी और रात में सर्दी जारी है. अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ अगले 72 घंटे में दस्तक देगा, जिसके बाद मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आगरा समेत यूपी के कई जिलों में 23 जनवरी को बारिश और ओले गिरने की संभवना है. इसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इस दौरान कोहरे की संभावना बेहद कम है. पश्चिमी विक्षोभ की वजह से शीतलहर चलेगी. गुरुवार देर रात से बूंदाबांदी शुरू हो सकती है. शुक्रवार को दिन में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है. इसके साथ ही बुधवार को आगरा में दिन का तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ. आर्द्रता अधिकतम प्रतिशत 95 दर्ज हुई.

बनारस में कल से बदलेगा मौसम का मिजाज: बसंत पंचमी से पहले मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने जा रहा है. वाराणसी सहित आसपास के जिलों में तेज हवा के साथ बूंदाबांदी का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 23, 24, 25 और 26 जनवरी को वाराणसी में मौसम बदलेगा. साथ ही पारा भी गिरेगा, जिससे ठंड बढ़ेगी. मौसम वैज्ञानिक मनोज श्रीवास्तव का कहना है कि पाकिस्तान में एक्टिव हुआ विक्षोभ पंजाब होते हुए यहां के भी मौसम का मिजाज बिगाड़ने जा रहा है. बुधवार को वाराणसी का अधिकतम तापमान सामान्य से 2.28 डिग्री ज्यादा 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.3 डिग्री ज्यादा 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. बताया कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बह रही है और नमी भी बनी हुई है. यही नमी मौसम के बदलाव में एक बार फिर से बड़ा रोल निभाएगी.

मेरठ में मिली थोड़ी राहत: कड़ाके की सर्दी से लोगों को थोड़ी राहत मिली है. दिन में धूप खिल रही है. दिन का तापमान 25 डिग्री से. से ऊपर तक बुधवार को पहुंच गया था. हालांकी पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते शीतलहर परेशान कर रही है. चौधरी चरण विवि की मौसम वेधशाला के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक बुधवार दिन का अधिकतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस था, वहीं न्यूनतम 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. गुरुवार सुबह भी तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. हवा की रफ्तार कम हुई है. अधिकतम तापमान 24 डिग्री से. तक रहने की संभावना है.