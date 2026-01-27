राजस्थान में आज से बदल जाएगा मौसम, IMD का इन जिलों में बारिश-ओले गिरने का अलर्ट
राजस्थान में बदला मौसम का मिज़ाज, प्रदेश में आज से फिर सर्दी के तीखे तेवर नजर आएंगे.
Published : January 27, 2026 at 8:49 AM IST|
Updated : January 27, 2026 at 9:57 AM IST
जयपुर: राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. प्रदेश में आज से सर्दी के तीखे तेवर देखने को मिलेंगे. जयपुर सहित कई संभागों में बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि बारिश के बाद अधिकांश जिलों में ठंड और शीतलहर का असर और बढ़ने के आसार हैं. मौसम विभाग के अनुसार आज से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका प्रभाव प्रदेश के कई हिस्सों में नजर आएगा.
मौसम विभाग ने सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और सीकर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश, आकाशीय बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है. वहीं जैसलमेर, बीकानेर, अलवर, नागौर, भरतपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा, जयपुर और झालावाड़ सहित कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां हल्की बारिश, बिजली गिरने और 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चलने की संभावना है.
इसे भी पढ़ें: राज्य के 10 जिलों में आज सर्दी का अलर्ट, जानिए कब मिलेगी शीतलहर से राहत
इन इलाकों में बारिश के साथ गिरे ओले : मंगलवार सुबह राजधानी जयपुर में बादल छाए रहे और हल्का कोहरा भी नजर आया. शहर के कई इलाकों में बूंदाबांदी शुरू हुई, जिससे ठंडक बढ़ गई. बारिश के चलते मॉर्निंग वॉक करने वालों और दुपहिया वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा. सांगानेर इलाके में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया. जयपुर के वाटिका गांव में बारिश के साथ ओले गिरने से किसानों की चिंता बढ़ गई है. तेज हवा के साथ हो रही बरसात से फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है. जयपुर से सटे अलवर जिले में भी कुछ स्थानों पर बारिश के साथ ओले गिरने की खबर है.
January 27, 2026
प्रदेश के हनुमानगढ़ और चूरू जिले के कई हिस्सों में सुबह मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई. चूरू के तारानगर और हनुमानगढ़ के रावतसर, भादरा और नोहर के कुछ क्षेत्रों में भी बारिश हुई है. करौली जिले के कई हिस्सों और हिंडौन सिटी में हल्की बारिश दर्ज की गई है.
January 27, 2026
बूंदी जिले में भी अचानक मौसम का मिजाज बदल गया. शहर और आसपास के इलाकों में रिमझिम बारिश शुरू हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई. बारिश के चलते ठंड और गलन बढ़ गई है, हालांकि किसानों को उम्मीद है कि हल्की से मध्यम बारिश से फसलों को फायदा मिलेगा. सीकर जिले के फतेहपुर क्षेत्र में भी मौसम बदला नजर आया. सुबह एक बार तेज बरसात हुई और आसमान में बादल छाए रहे. फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार, यहां न्यूनतम तापमान 10.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि एक दिन पहले यह माइनस 1.4 डिग्री सेल्सियस था.
इसे भी पढ़ें: 11 साल में कई बार माइनस में पहुंचा भरतपुर, इस साल भी 1 डिग्री के करीब पहुंचा पारा
पश्चिमी विक्षोभ का दिखेगा असर : मौसम विभाग के अनुसार 27 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ का सर्वाधिक असर रहेगा. इस दौरान बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा और अजमेर संभाग के कुछ हिस्सों में तीव्र मेघगर्जन, आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है. कहीं-कहीं ओलावृष्टि और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं. विक्षोभ के प्रभाव से आगामी 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है.
वहीं 27 जनवरी के बाद विक्षोभ का प्रभाव समाप्त होने पर तापमान में फिर 2 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है. 28 और 29 जनवरी को प्रदेश के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाने की संभावना जताई गई है. इसके अलावा, एक और नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 31 जनवरी और 1 फरवरी को राज्य के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में मौसम फिर से सक्रिय होने के आसार हैं.
बहरोड़ में बारिश : बहरोड़ जिले में मंगलवार सुबह मौसम ने अचानक करवट ली. सुबह से ही आसमान में काली घटाएं छा गईं और कुछ ही देर में हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई. बीते एक सप्ताह से जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं बारिश और बादलों के कारण सर्दी और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है. मौसम में आए इस बदलाव से आमजन को ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है, जबकि किसानों के चेहरे पर राहत की उम्मीद दिखाई देने लगी है. सुबह के समय बूंदाबांदी शुरू होते ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई. बाजारों और सड़कों पर सुबह के समय सामान्य दिनों की तुलना में कम आवाजाही देखी गई. लोग गर्म कपड़ों और चाय, कॉफी जैसे गर्म पेय पदार्थों का सहारा लेते नजर आए. मौसम विभाग के अनुसार यह बारिश पश्चिमी विक्षोभ के असर से हुई है और आने वाले एक-दो दिनों तक मौसम में इसी तरह का उतार-चढ़ाव बना रह सकता है.