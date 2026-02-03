ETV Bharat / state

यूपी में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट; लखनऊ-कानपुर में सुबह से झमाझम, तेज हवाओं से ठंडक बढ़ी

मेघगर्जन एवं वज्रपात की संभावना: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है.

चलेंगी झोंकेदार हवाएं: 30-40 किमी/घंटे की रफ्तार से हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में झोंकदार हवाएं चलने का अलर्ट है.

घने कोहरे की संभावना वाले क्षेत्र: फतेहपुर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, शामली, मुजफ्फरनगर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में घने कोहरे की संभावना है.

घने से बहुत घने कोहरे वाले संभावित इलाके: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, सहारनपुर एवं आसपास के इलाकों में घने से बहुत घने कोहरे कोहरे की संभावना है.

कहां हुई बारिश-कोहरा: सोमवार को उत्तर प्रदेश के चित्रकूट, बांदा, झांसी, ललितपुर, मुरादाबाद, संभल, महोबा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, आगरा जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश हुई तथा आगरा, अलीगढ़ व गोरखपुर में घने कोहरे के कारण न्यूनतम दृश्यता शून्य पहुंच गई. इसके अलावा बहराइच, कुशीनगर, अयोध्या, चित्रकूट, अमेठी, आजमगढ़, बरेली, मुजफ्फरनगर, मेरठ में न्यूनतम दृश्यता 100 मीटर दर्ज की गई.

लखनऊ: पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में घने कोहरे का प्रकोप जारी है. वहीं दक्षिणी और मध्य भाग में सोमवार को कई स्थानों पर बारिश हुई. आज भी दक्षिणी उत्तर प्रदेश में गरज-चमक के साथ बारिश तथा 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी मौसम विज्ञान विभाग ने जारी की है. मौसम विभाग के अनुसार, 4 फरवरी तक यूपी में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. वहीं 5 फरवरी तक घने कोहरे का असर रहेगा. इसके बाद धीरे-धीरे मौसम शुष्क होगा और अधिकतम न्यूनतम तापमान में 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जाएगी. पश्चिमी विक्षोभ के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान वर्तमान समय में सामान्य से अधिक चल रहा है. इस बीच कानपुर और लखनऊ में सुबह से तेज बारिश शुरू हो गई है.

कानपुर में बारिश. (Video Credit; ETV Bharat)

कानपुर में तेज हवाओं संग बारिश ने बढ़ा दी सर्दी : सोमवार देर रात ही दो साइक्लोन अचानक बने और मंगलवार सुबह कानपुर व आसपास के कई जिलों का मौसम पूरी तरह बदल गया. पहले आसमान पूरी तरह से काला हो गया, फिर तेज ठंडी हवाओं संग बारिश ने लोगों को एक बार फिर ठिठुरने पर मजबूर कर दिया. मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडेय ने कहा कि, अब आगामी 24 घंटों तक मौसम इसी तरह बनेगा. जो मौसमी सिस्टम सक्रिय हुए हैं, उसके चलते कानपुर और आसपास के जिलों में ठीकठाक बारिश के साथ ही कहीं-कहीं पर ओले गिर सकते हैं.

किसानों के लिए आफत बन गई बारिश: मंगलवार सुबह अचानक से शुरू हुई बारिश स्कूली बच्चों व किसानों के लिए आफत बन गई. किसी को अंदाजा नहीं था, कि मौसम अचानक यू-टर्न लेगा और बारिश शुरू हो जाएगी. मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडेय ने कहा ये बारिश पकी फसलों के लिए मुफीद नहीं है. किसानों को इससे कहीं न कहीं नुकसान ही होगा.

यूपी के इन इलाकों में कोहरे और बारिश का अलर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)

लखनऊ में बारिश-घना कोहरा: लखनऊ में मंगलवार करीब 9 बजे के बाद बारिश शुरू हो गई. इसके साथ ही तेज हवाएं भी चलने लगीं. इससे पहले सोमवार सुबह तथा शाम के समय कोहरा छाया रहा. दिन में आसमान साफ रहा और तेज धूप खिली. लखनऊ लगातार दूसरे दिन प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा. अधिकतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि समान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मंगलवार को राजधानी में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेगा. कुछ स्थानों पर बादलों की आवाजाही रहेगी तथा धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 25 व न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

हरदोई सबसे ठंडा : सोमवार को उत्तर प्रदेश का हरदोई सबसे ठंडा जिला रहा. जहां पर न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं सबसे अधिक अधिकतम तापमान लखनऊ में 26.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 4 फरवरी तक उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में छुटपुट बारिश तथा कहीं-कहीं 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और बिजली गिरने की संभावना है. 5 फरवरी से मौसम शुष्क होगा अधिकतम न्यूनतम तापमान में तीन से पांच डिग्री सेल्सियस तक की कमी आएगी. वहीं, 5 फरवरी तक प्रदेश के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा. उसके बाद धीरे-धीरे घने कोहरे वाली कंडीशन में भी सुधार होना शुरू हो जाएगा.

आगरा में घना कोहरा: आगरा में मंगलवार सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है. सर्दी और ठिठुरन बढ़ गई है. सुबह दृश्यता कम रहने से वाहनों की रफ्तार कम है. सोमवार दोपहर में धूप निकलने से दिन के तापमान में मामूली गिरावट आई है. जिससे आगरा में अधिकतम तामपान 20.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 डिग्री ज्यादा होकर 11.1 डिग्री सेल्सियस रहा. इसके साथ ही आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 93 दर्ज किया गया. जिससे साफ है कि दिन में सर्दी अधिक सताएगी. जबकि, बंद स्थानों पर इसका ज्यादा असर महसूस होगा. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले दिनों में दिन के पारे में बढ़ोत्तरी होगी.

वाराणसी में ऑरेंज अलर्ट: पश्चिमी विक्षोभ के नए झोंके ने ठिठुरन बढ़ा दी है. आगामी 10-15 फरवरी तक ठंडक बरकरार रहने का अनुमान है. मौसम विज्ञान विभाग की ओर से मंगलवार को कोहरा पड़ने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, 4 फरवरी को यलो अलर्ट है. सोमवार को दृश्यता 600 मीटर रही. मौसम वैज्ञानिक प्रो. मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तरी पाकिस्तान में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ठंडक बढ़ रही है, जो 4 फरवरी तक बनी रहेगी. सोमवार को वाराणसी का अधिकतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इस बार जनवरी के 20 से ज्यादा दिनों तक अधिकतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा.

मेरठ समेत आसपास के इलाकों में कोहरा ही कोहरा: प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में लगातार फिर एक बार सर्दी सितमगर बन गई है. मेरठ समेत आसपास के जिले कोहरे की चपेट में हैं. मौसम विभाग पहले ही येलो एलर्ट जारी कर चुका है. बीते कई दिनों से दिन ढलते ही कोहरे की घनी चादर छा जाती है. मौसम वैज्ञानिक पीके शाही के मुताबिक, आज और कल यानी 4 फरवरी को दिन के तापमान में गिरावट रहने वाली है. सुबह भी मेरठ में कोहरा छाया हुआ है. AQI 122 है. सुबह का तापमान 12 डिग्री से. है, दिन में अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है.



