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यूपी का मौसम: बलिया-बिजनौर में बारिश, आज इन जिलों में RAIN और ओले का अलर्ट; फिर होगा ये...

मौसम विभाग का अलर्ट; कई जिलों में बारिश-ओले संग बिजली गिरने की चेतावनी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में पिछले 24 घंटे में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश और तेज रफ्तार हवाएं चलीं, तो कहीं मौसम ड्राई रहा. वहीं बारिश होने और हवा चलने से अधिकतम तापमान में कमी भी दर्ज हुई. जिससे लोगों को राहत मिली, शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में सबसे अधिक 17 मिली मीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा बिजनौर में 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. वाराणसी, कुशीनगर और अन्य कुछ जिलों में हल्की बारिश हुई. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर जिलों में बादलों की आवाजाही के चलते अधिकतम तापमान में प्रभावी कमी दर्ज की गई. तीन दिन बाद चलेगी हीट वेव (लू): मौसम विज्ञान विभाग ने 9 जून से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की है. 9 जून से लेकर आगामी 3-4 दिनों तक उत्तर प्रदेश वासियों को फिर से हीट वेव का दंश झेलना पड़ेगा. पश्चिमी विक्षोभ का असर समाप्त हो जाने के बाद मौसम ड्राई रहेगा. अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है, जिससे कुछ इलाकों में फिर से गर्म हवाएं चलेंगी. यूपी का मौसम (Photo Credit; ETV Bharat) कुशीनगर में तेज आंधी-झमाझम बारिश: जिले में शुक्रवार शाम को मौसम ने अचानक करवट ली. तेज आंधी के साथ हुई झमाझम बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत दिलाई. पिछले कई दिनों से पड़ रही प्रचंड गर्मी के बीच मौसम के इस बदलाव से लोगों के चेहरे खिल उठे. शाम को आसमान में घने बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगीं. इसके बाद जिले के विभिन्न क्षेत्रों में तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई. बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया.