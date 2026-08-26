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नेपाल में जलप्रलय के बाद उत्तराखंड में अलर्ट, नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका, संवेदनशील क्षेत्रों में SDRF तैनात

नेपाल में जलप्रलय के बाद उत्तराखंड में अलर्ट ( ETV Bharat )