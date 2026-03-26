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रामनवमी के जुलूस पर खराब मौसम का साया! तेज हवा, वज्रपात और बारिश को लेकर जारी अलर्ट

रांची: झारखंड में मौसम अब तेजी से बदलने वाला है. मौसम केंद्र रांची ने राज्य के लिए अलर्ट जारी करते हुए अगले कुछ दिनों तक गरज-चमक, तेज हवा और बारिश की संभावना जताई है. विभाग के अनुसार, 27 मार्च से 31 मार्च के बीच राज्य के कई हिस्सों में मौसम अस्थिर रहेगा. खास बात है कि 27 मार्च को रांची, हजारीबाग समेत अन्य जिलों में रामनवमी का जुलूस निकालना है. इसकी तैयारी जोर-शोर से चल रही है. इस पर बदले मौसम का असर पड़ सकता है

शुक्रवार से बदल जाएगा मौसम का मिजाज

रांची स्थित मौसम केंद्र के अलर्ट के मुताबिक, 27 मार्च को उत्तर-पश्चिमी, दक्षिण-पूर्वी और मध्य झारखंड के कई इलाकों में मेघ गर्जन के साथ 50-60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा के चलने और वज्रपात की संभावना है. 28 मार्च को भी राज्य के दक्षिण-पश्चिमी, मध्य और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में 40-50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने और बारिश होने के आसार है.

झारखंड में बारिश और वज्रपात संभावित जिलों की तस्वीर. (Etv Bharat)

29 मार्च को राहत, 30 मार्च से फिर परिवर्तन

29 मार्च को राहत की स्थिति रह सकती है, क्योंकि इस दिन किसी विशेष चेतावनी की बात नहीं कही गई है. हालांकि 30 मार्च को पूर्वी और आसपास के मध्य भागों में फिर से गरज-चमक और वज्रपात की संभावना जताई गई है. वही 31 मार्च को एक बार फिर 30-40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. पूर्वानुमान के अनुसार, 27 से 30 मार्च के बीच राज्य में आंशिक बादल छाए रहेंगे और कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. खासकर दक्षिणी और उत्तर-पूर्वी जिलों में मेघ गर्जन की गतिविधियां ज्यादा देखने को मिलेगी.